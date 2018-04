Un texte de Pierre-Gabriel Turgeon

Martin Rioux est un Québécois natif de Val d'Or en Abitibi. Cet ancien attaquant des Frontaliers de Coaticook, de la Ligue de hockey junior AAA, travaille pour Nyrstar, une entreprise belge qui possède des mines au Canada et aux États-Unis.

Son travail en ressources humaines l’a entraîné loin de son patelin. L’homme de 38 ans réside depuis quatre ans à Mont Juliet, une ville américaine située en banlieue de Nashville, dans l’état du Tennessee. De là est né son amour pour les Predators de Nashville. Il est d'ailleurs un entraîneur avec le programme élite de hockey Nashville Jr Predators.

« C’est l’équipe de la place, celle qui est couverte par les médias de ma ville, dit-il. Elle est excitante à voir jouer et l’ambiance y est incroyable. » Il explique avoir été par défaut un partisan du Canadien, mais avant tout un supporteur des défunts Nordiques de Québec.

Selon lui, la popularité du hockey a augmenté considérablement depuis 2014, année où sa famille et lui se sont établis chez nos voisins du Sud.

« Je réussissais à avoir des billets très facilement il y a quatre ans, indique-t-il. Quand je suis arrivé, tu pouvais avoir 4 billets pour 100 $ avec les hot dogs et les liqueurs. Cette promotion-là n’existe plus. Certains disent que l’on doit encore expliquer aux gens c’est quoi un offside [hors-jeu]. Ce n’est pas vrai. »

La série opposant les Jets de Winnipeg et les Predators de Nashville débutera vendredi. Martin Rioux avoue aimer l’équipe winnipégoise, mais pas au point de dire que son cœur est déchiré à l’aube de cette série.

« En séries, je prends pour les Preds », dit-il, ajoutant qu’il aurait préféré attendre le troisième tour avant de voir cette confrontation. Le format actuel des séries éliminatoires ne permet pas à un adversaire de la même division de s’affronter en finale d’association.

« Je pense que la défensive de Nashville est la meilleure dans la Ligue nationale de hockey et l’équipe est bâtie pour exceller en séries », affirme-t-il.

Austin Watson (à gauche) et Colton Sissons Photo : The Associated Press/Mark Humphrey