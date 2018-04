Un texte de Jérôme Labbé

Enfoui quelque part dans le projet de loi 155 – un long texte qui prévoit de nombreux changements pour les municipalités du Québec – se trouve un article qui aura un impact majeur pour les 65 membres de l’Association des pompiers de LaSalle (APL).

L'article en question précise que tous les actes accomplis depuis la fusion du régime de retraite des pompiers de LaSalle avec celui des autres pompiers de la Ville de Montréal, effective depuis le 31 décembre 2007, « ne peuvent être invalidés au motif que la fusion n’a pas été réalisée conformément à la loi », et ce, peu importe d’éventuelles décisions judiciaires.

Il vise à régler un litige qui, selon la Ville de Montréal, perdure depuis plus de 10 ans.

Les rentes au coeur du débat

Les ex-pompiers de LaSalle se plaignent essentiellement de recevoir aujourd’hui des rentes moins élevées que celles qu’ils recevraient si l’entente concernant la fusion de leur régime de retraite – qui générait à l’époque d’importants surplus – avec celui des autres pompiers de Montréal avait été appliquée intégralement, dans le délai imparti par la loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Cette entente – rendue nécessaire par les fusions municipales de 2002 – avait été conclue le 17 avril 2007. On évaluait à l’époque les surplus à cinq millions de dollars, dont deux millions devaient servir à bonifier les rentes des pompiers retraités de LaSalle.

Or, les deux millions n’ont jamais été utilisés à cette fin. Selon l’APL, ils ont plutôt servi à éponger une partie du déficit du régime unifié dans la foulée du projet de loi 15 sur la réforme des régimes de retraite.

L’entente de 2007 prévoyait, il est vrai, « une disposition [...] relative à la possibilité d’améliorer les prestations du régime de retraite à partir d’un surplus évalué à environ deux millions de dollars », a confirmé à Radio-Canada le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). « Or, ce litige a fait l’objet d’un grief qui a été soumis à un arbitrage en 2015. L’arbitre avait alors rejeté les prétentions du syndicat et sa décision n’avait pas été contestée. »

La Ville de Montréal fait la même lecture des événements.

Il est faux de prétendre que la Ville a "volé 2 M$". La Ville a toujours agi en conformité avec l’entente signée [...] en 2007. Extrait d'un courriel du Service des communications de la Ville de Montréal transmis à Radio-Canada

Ne reculant devant rien, un représentant des ex-pompiers de LaSalle, Richard Bowes, a donc entrepris en mars 2017 des démarches au Tribunal administratif du Québec (TAQ) contre Retraite Québec (anciennement la Régie des rentes du Québec), qui avait accepté le mois précédent d’entériner la fusion des deux régimes de retraite tel que le demandait la Ville de Montréal, sans la bonification espérée par les retraités laSallois.

Le problème, c’est qu’un éventuel jugement du TAQ en faveur de M. Bowes remettrait en cause toutes les décisions prises par les gestionnaires du régime de retraite unifié des pompiers de Montréal depuis 10 ans, selon l'ancien directeur général de la fiscalité et de l'évaluation foncière au MAMOT, Bernard Guay.

« C'est que depuis 2007, la Ville [de Montréal] gère les deux régimes comme s'ils étaient fusionnés », a-t-il expliqué en commission parlementaire, le 20 mars dernier.

Dans un mémoire déposé à la commission, la Ville de Montréal a donc demandé aux élus d’agir « pour sécuriser la situation des participants impliqués », soit les pompiers retraités de la Ville de Montréal.

« Le motif sous-jacent à l’intervention [...], c’est vraiment de protéger les bénéfices des gens qui sont déjà retraités, là, puis qui pourraient même éventuellement avoir à rembourser une partie de la rente qui leur a été versée », a résumé M. Guay.

L'APM prend ses distances

Lors de son témoignage, le haut fonctionnaire (aujourd'hui à la retraite) avait indiqué que la Ville de Montréal était « appuyée par le syndicat des pompiers », soit l’Association des pompiers de Montréal (APM), qui a remplacé tous les syndicats locaux de pompiers après les fusions municipales.

Or, il n’en est rien, selon l’APM. « Jamais l’Association des pompiers de Montréal n’a appuyé la Ville de Montréal dans le choix de sa ou de ses décision(s) dans le dossier du régime de retraite des pompiers de LaSalle, contrairement aux déclarations faites par [M. Guay] », a précisé par courriel le président du syndicat, Ronald Martin.

Le 31 décembre 2016, la valeur de l’actif du régime unifié des pompiers de l’île de Montréal était d’un peu plus de 1,5 milliard de dollars, indique l’APM. Le taux de capitalisation dépasserait les 92 %.

Frustrations chez les retraités

Richard Bowes, qui se présente encore comme président de l'APL et de son comité de retraite, est dégoûté par la tournure des événements.

« La Ville veut nous voler deux millions de dollars de notre régime de retraite et demande au gouvernement de légaliser ce vol, soutenait-il, quelques semaines avant le vote de l'Assemblée nationale. C'est discriminatoire, anticonstitutionnel et antidémocratique. »

M. Bowes réfute l’analyse du MAMOT, selon laquelle les démarches entreprises au TAQ annuleraient toutes les décisions prises depuis 10 ans par les gestionnaires du régime de retraite des pompiers de Montréal.

Ces démarches « ne visaient pas l’annulation de la fusion du régime », écrivait-il à la commission de l'aménagement du territoire au début du mois, « mais bien de forcer une négociation entre la Ville de Montréal et l’Association des pompiers de LaSalle ».

La loi adoptée la semaine dernière mettra-t-elle un terme à ces démarches judiciaires? Le TAQ pourrait trancher la question le 7 mai prochain.

Le dossier de ce régime complémentaire de retraite étant judiciarisé, Retraite Québec a préféré quant à elle ne pas commenter la situation.