Des gens de partout au pays sont venus se recueillir à l’aréna Elgar-Petersen de Humboldt. Des bouquets de fleurs et des banderoles jonchent la surface de l'aréna qui fait office de mémorial depuis l'accident. On y lit également des messages de solidarité de partout au pays et du monde entier.

Les pots de fleurs et autres marques d'attention déposées sur la glace de l'aréna Elgar Petersen à Humboldt seront retirés vendredi. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

Un homme, Craig Currier, est venu de l'Alaska pour déposer un drapeau de l'État sur la glace. Il a également apporté l'argent d'une collecte de fonds organisée là-bas, en expliquant que la communauté du hockey a été très touchée par la tragédie.

Une femme originaire de la Saskatchewan, Tamara Carlson, est venue de Stouffville, en Ontario, où la communauté du hockey s'est aussi mobilisée. Elle a apporté un livre de condoléances et un bâton de hockey aux couleurs des Broncos, vert et jaune.

Des gens sont venus se recueillir une dernière fois devant les objets commémoratifs déposés sur la glace de l'aréna de Humboldt. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

C'est après des discussions avec l'équipe des Broncos que la Ville a estimé avoir laissé suffisamment de temps à la communauté pour se recueillir.

De grandes affiches en soutien aux Broncos tapissent les murs de l'aréna de Humboldt. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

La Ville va conserver la plupart des objets commémoratifs en attendant de trouver une façon de les intégrer à un mémorial permanent.