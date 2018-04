Patrick Roy effectue un retour chez les Remparts à titre de directeur général et d'entraîneur de l'équipe. L'organisation en a fait l'annonce jeudi, au Centre Vidéotron.

La direction des Cataractes de Shawinigan avoue avoir eu la puce à l’oreille lorsque l’équipe de Québec a convoqué les médias jeudi pour une importante conférence de presse. « Ça s’est confirmé ce matin, avec la plus grande joie, je dois vous dire », affirme le président des Cataractes. Roger Lavergne.

Patrick Roy qui revient dans la ligue, c’est une excellente nouvelle pour la ligue junior majeur du Québec, mais aussi pour le hockey carrément. Roger Lavergne, président des Cataractes de Shawinigan

Plus de billets vendus

Les Cataractes prévoient déjà des retombées positives grâce au retour de l’ex-numéro 33. « Moi, je me rappelle, on vendait 500 ou 1000 billets de plus quand on jouait contre M. Roy. Il y avait toujours un engouement supplémentaire », ajoute Roger Lavergne.

Le président des Cataractes de Shawinigan, Roger Lavergne, se réjouit du retour de Patrick Roy avec les Remparts de Québec. Photo : Radio-Canada

Patrick Roy a signé un contrat de deux ans avec les diables rouges. L'homme de 52 ans a affirmé se sentir privilégié de revenir dans l’organisation avec laquelle il avait notamment remporté la Coupe Memorial en 2006.