Depuis jeudi matin, la communauté de Spirit River, les comtés de Kneehill et Saddle Hills ainsi que la réserve Siksika ne sont plus à risque d’être inondés. L’alerte de niveau d’eau élevé à Drumheller a également été retirée.

En après-midi mercredi, les alertes d’inondations à Beiseker, au nord de Calgary et dans le comté de Forty Mile, au sud-est de Taber, ont été levées. Dans les comtés de Red Deer et Wheatland, le niveau d’eau n’est plus alarmant.

Les résidents du hameau de Wayne, à une quinzaine de kilomètres au sud de Drumheller, ne sont plus soumis à l’ordre d’évacuation obligatoire qui avait été imposé lundi.

Toutefois, des alertes d’inondation sont toujours en vigueur pour les zones suivantes :