Plus de 6000 automobilistes, cyclistes et piétons ont exprimé leur opinion sur quelque 700 routes du Manitoba, et c’est la rue Empress qui a terminé en tête du palmarès.

Les 10 pires rues du Manitoba, selon la CAA Rue Empress, Winnipeg Route 450, Boissevain Route Sherwin, Winnipeg Rue Archibald, Winnipeg Avenue Saskatchewan, Winnipeg Route 247, La Salle Avenue Higgins, Winnipeg Avenue Fermor, Winnipeg Route 353, Brookdale Autoroute Pembina, Winnipeg

« Ce n'est pas une surprise que la rue Empress ait été reconnue comme la pire de notre sondage. Elle est en train de s'effondrer », explique Liz Kulyk, responsable des relations gouvernementales et communautaires de la CAA Manitoba.

La « pire rue du Manitoba » devrait cependant subir une cure de jeunesse bientôt. La Ville de Winnipeg envisage d'investir 11,4 millions de dollars pour sa réparation, entre les avenues Portage et St Matthews.

« Nous sommes ravis que la rue Empress ait droit à des réparations, dont l’ajout d’une voie cyclable, mais la réalité est que les Winnipégois n'auraient pas dû attendre si longtemps », ajoute Mme Kulyk.

L'avenue Fermor, en huitième position du palmarès, et l'autoroute Pembina, en dixième place, devraient aussi faire l'objet de travaux.

La Ville prévoit dépenser 6 millions de dollars pour le tronçon de la rue Fermor situé entre la rue Archibald et le chemin St Anne, tandis que 2,8 millions sont prévus pour des travaux sur l’autoroute Pembina, entre l'avenue Ducharme et la promenade Cloutier, dans le quartier Saint-Norbert.