Un texte de Patrick Bergeron

Une soirée publique d'informations est prévue le jeudi 3 mai. C'est à ce moment que les modifications aux projets seraient annoncées.

Si Québec et Ottawa acceptent ces changements, la reconstruction de l'aréna Phil-Latulippe ne serait plus faite en deux phases. Le reste des subventions reçues pour la rénovation et l'agrandissement de l'aréna Jacques-Dubé permettraient de convertir ce site en place d'affaires.

La Ville est à la recherche d'un promoteur privé pour la construction d'un complexe hôtelier.

Le 5 mai 2017, Québec, Ottawa et la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac annonçaient qu'ils verseraient 4,8 millions de dollars chacun pour la rénovation de l'aréna Jacques-Dubé.

Dernièrement, les élus de Témiscouata-sur-le-Lac auraient demandé au ministère de l'Éducation de pouvoir modifier cette subvention pour qu'elle serve pour la reconstruction de l'aréna Phil-Latulippe. Mais selon nos sources, il serait plus qu'improbable que la Ville obtienne cette confirmation à temps pour la soirée d'informations de jeudi prochain.

Toujours selon nos informations, le délai pour analyser la demande de la Ville pourrait être ralenti par la prochaine campagne électorale provinciale.

De plus, en séance extraordinaire lundi dernier, les élus ont évoqué que le terrain ou se trouvait l'aréna Phil-Latulippe pourrait être trop petit pour le projet souhaité.

Le maire Gilles Garon a évoqué la possibilité de déménager les terrains de soccer et de tennis pour y construire le nouvel aréna Phil-Latulippe. Des négociations avec différents organismes pourraient avoir lieu au cours des prochaines semaines pour trouver de nouveaux terrains pour construire l'aréna.

Joint au téléphone, le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gilles Garon, n'a pas voulu commenter. Il s'est limité à dire que le point dans ce dossier serait fait lors de la rencontre publique.

Même son de cloche auprès de la Coalition pour une glace artificielle à l'aréna Phil-Latulippe. Un porte-parole nous a toutefois mentionné que les membres de la coalition commenteraient après la rencontre d'informations.