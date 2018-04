Hugh Neff participait pour la 17e fois à la course Yukon Quest plus tôt cette année quand un des chiens de son attelage est mort avant d'atteindre le point de mi-course à Dawson.

Une autopsie a révélé que le chien nommé Boppy souffrait également d'ulcères à l'estomac, d'une infestation de vers, de pertes de poids et de masse musculaire graves.

À la suite de ces révélations, l'organisation du Yukon Quest a statué que le manque de soins apportés au chien était suffisamment compromettant pour interdire une participation l'an prochain. Le conducteur devra ensuite se qualifier de nouveau avant de pouvoir participer à la grande course.

Hugh Neff a annoncé sur les médias sociaux avoir l'intention d'en appeler de la décision, un processus pour lequel il dispose de 30 jours et qui lui permettra de présenter sa version des faits, mais ne changera pas la décision finale, selon les responsables du comité de règlements de la course.

Chas St.George, responsable des opérations de l'Iditarod, en Alaska, affirme que la situation dans laquelle se trouve M. Neff peut avoir un impact sur sa participation à la course qu'il supervise.

Nous tentons d'obtenir le plus d'informations possible pour aller de l'avant. Une fois l'appel complété et la décision prise, le conseil du comité de la piste de l'Iditarod prendra une décision quant à l'avenir de Hugh Neff avec cette course. Chas St.George, responsable des opérations, Iditarod

Les deux courses, explique-t-il, partagent les mêmes valeurs en ce qui a trait aux soins des chiens. L'Iditarod a également fait l'objet de controverses après qu'un ancien champion, Dallas Seavey, eut été accusé de dopage sur ses chiens.

La conductrice de traîneaux Marcelle Fressineau, une habituée de la course Iditarod, n'est pas surprise que son organisation suive les décisions du Yukon Quest.