En mai en Ontario, c’est le mois des musées. Isabelle Gobeil a pris la route avec l’intention de visiter le plus de musées possible dans le plus grand nombre de villes possible. Au bout de 1 200 km et 5 jours, elle a exploré 24 musées.

Isabelle Gobeil est une habituée des galeries et des musées torontois, elle y passe régulièrement du temps à rencontrer des artistes, découvrir des oeuvres et en apprendre davantage sur les façons de percevoir le monde dans lequel on vit.

De Kingston à Fort Érié, en passant par Peterborough et Collingwood, elle a sillonné les petites et grandes routes à la recherche de perles et de souvenirs nouveaux.

Elle avait une mission en tête : vous faire partager ces rencontres qu’elle a faites et tout ce qu’elle a appris. Isabelle vous invite à prendre la route dans ce périple culturel au coeur du patrimoine ontarien.