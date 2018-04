Un texte de Catherine Poisson

La création du programme nécessiterait un investissement initial de 1 262 000 dollars pour l'aménagement des locaux et de l'équipement, auquel s'ajouterait un financement récurrent de 483 055 dollars par année, selon la CSMM.

« C'est un gros investissement, mais ça répond vraiment à un besoin régional », souligne la présidente de la commission scolaire, Céline Lefrançois.

S'il se concrétise, ce programme en assistance dentaire serait le premier du genre à être offert dans l'Est-du-Québec.

« Nous avons le soutien des autres commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, ça a quand même une force », estime Mme Lefrançois.

Un plan d'affaires sera présenté dans les prochaines semaines au député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ainsi qu'au ministre de l'Éducation du Québec, Sébastien Proulx.

La CSMM espère obtenir une réponse positive du ministre dès cet été, afin que la première cohorte puisse commencer la formation en août 2019.

La formation, d'une durée de 18 mois, pourrait accueillir 16 étudiants par cohorte au Centre de formation professionnelle de Matane, désormais désigné par l'acronyme CFPRO.

Selon le directeur de cette nouvelle entité, Alexandre Marion, le programme permettrait de répondre à un besoin important de main-d'œuvre qualifiée en assistance dentaire.

M. Marion évalue qu'il y aura 110 postes d'assistants dentaires à combler dans la région d'ici 2028.

La CSMM fusionne ses centres de formation professionnelle

Le nouveau CFPRO de la Matanie, Vallée et Foresterie regroupe les trois centres de formation professionnelle de la CSMM, soit ceux de Matane, d'Amqui et de Causapscal.

« L'an dernier, on a décidé de fusionner les conseils d'établissements des trois centres et les mettre sous l'égide d'une seule entité. Dans cette nouvelle réalité-là, c'est plus facile d'avoir un nom, un endroit, un guichet unique pour solliciter des services. C'est plus facile à vendre et positionner sur le territoire », explique le directeur du CFPRO, Alexandre Marion.