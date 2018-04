Lors de la première journée, les cyclistes emprunteront le chemin Lévesque qui donne accès au Valinouet dans le cadre d’un contre-la-montre.

Vendredi et samedi, la compétition se déplace à La Baie sur le même trajet utilisé lors des dernières éditions du Grand prix cycliste.

L’événement prend fin le jour de la fête nationale avec un critérium sur un nouveau circuit dans le quartier du bassin à Chicoutimi, un parcours de 1,5 km autour de la maison blanche avec une série de virages serrés.

Saguenay s’est vu attribuer les championnats canadiens à la suite du désistement de la ville de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Plus de 400 cyclistes des catégories élite, junior et paracycliste y sont attendus.

« On va déterminer beaucoup de champions canadiens, parce que c’est homme et femme dans toutes les courses et chaque course détermine un champion contre-la-montre homme et femme, un champion contre-la-montre sur route et un champion critérium », explique Steve Potvin, coprésident de l’organisation.

Pour l’organisation, les championnats canadiens arrivent à point alors que le Grand prix cycliste de Saguenay a dû être annulé en raison de la réunion du G7 dans Charlevoix.