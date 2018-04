Un texte de Tiphanie Roquette

Sur les 1200 Albertains interrogés, 82 % sont d’accord avec l’affirmation qu'il faudrait en faire davantage pour réduire les différences salariales entre les hommes et les femmes.

Presque autant de personnes s’accordent sur le fait que la différence entre les pauvres et les riches devrait être réduite. Pas très darwinien comme approche.

« Ce n’est pas le stéréotype de l’Albertain qui veut tout simplement accumuler de l'argent, qui est égoïste et ne s’intéresse pas à son voisin. Au contraire, la grande majorité des gens veut vivre dans une société équitable et juste. Ils veulent une province où tous peuvent réussir, quel que soit le statut économique ou le sexe », explique la sondeuse Janet Brown.

Méthodologie

Ces données ont été recueillies par la firme Trend Research pour le compte de CBC. Un échantillon aléatoire de 1200 Albertains ont été contactés par téléphone et avaient le choix de répondre au sondage immédiatement ou plus tard, ou encore de le faire en ligne. Ils ont été sondés entre le 13 mars et le 5 avril 2018. La marge d’erreur est de 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Ce sondage a été suivi par des groupes de discussion auxquels ont participé 30 personnes. On peut consulter avantage de données en ligne sur la page du dossier « The Road Ahead » (en anglais).