Le corps de Serena McKay a été retrouvé en avril dernier, et deux adolescentes de 16 et 17 ans ont été arrêtées. La victime avait 19 ans. À l'époque, la vidéo du meurtre avait été publiée sur Internet.

Les deux agresseuses étaient mineures au moment du crime et ne peuvent donc pas être identifiées.

La plus âgée a maintenant 18 ans et a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré en décembre. La Couronne et la défense ont recommandé conjointement qu’elle reçoive la peine maximale qui peut être imposée à un contrevenant mineur, soit sept ans.

Cependant, la Couronne souhaite que la jeune fille passe quatre ans derrière les barreaux, tandis que la défense demande seulement un an. Le reste de la peine serait purgée en collectivité. Le juge Rocky Pollack rendra sa décision en juin.

La deuxième adolescente, qui avait 16 ans au moment du meurtre, a plaidé coupable à une peine d'homicide involontaire en janvier. Elle sera condamnée à une date ultérieure, et la Couronne demande une peine pour adulte.

Les images sur Internet

Serena McKay participait à une fête dans une maison de la communauté de Sagkeeng lorsqu'une dispute a commencé.

Deux vidéos ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux où l’on voit Serena McKay supplier ses assaillantes d’arrêté de la frapper.

C’est l’adolescente qui a filmé l’attaque qui a été la première personne à envoyer les vidéos par messagerie texte à un ami.

Elle s'est excusée auprès de la famille de Serena McKay en disant qu'elle vit tous les jours « avec de la culpabilité et de la honte ».