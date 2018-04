Il s'agit de Julie Michaud, 35 ans, d'Allardville au Nouveau-Brunswick.

Le district scolaire Nord-Est confirme que Julie Michaud est bien enseignante de l’école Place-des-Jeunes. Selon le site web de l'école, elle est enseignante de français et de sciences.

Accusations portées contre Julie Michaud : Complot de trafic de cocaïne

Trafic de cocaïne

Complot de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic

Possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic

Recyclage de produits de la criminalité

Possession de produits de la criminalité

« L’enquête suit son cours et nous on suit l’enquête. On communique avec nos personnes à l’interne et on prend soin de notre monde », affirme la porte-parole du district Annie LeBlanc-Levesque.

Julie Michaud était absente de l'école jeudi.

Des liens avec les Hells Angels

Julie Michaud a été arrêtée dans le cadre d'une opération policière menée mardi dans le Nord du Nouveau-Brunswick.

Neuf personnes ont été arrêtées à Allardville, dans la région Chaleur, et à Évangéline, dans la Péninsule acadienne, ainsi qu'à Miramichi.

Les personnes arrêtées ne sont pas des membres des Hells Angels, mais la police croit qu'elles ont des liens avec des bandes de motards criminels du Nouveau-Brunswick et du Québec.

Avec des informations de Catherine Allard