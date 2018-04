La police soutient qu'Hamid Chekakri se présentait chez des personnes âgées pour visiter leur maison mise en vente, et se montrait sur-le-champ intéressé à acheter. Pour conclure l'offre d'achat, le ressortissant algérien aurait offert des chocolats et une bouteille de vin, et insistait pour que la présumée victime prenne un chocolat, comme le veut la coutume dans son pays.

Selon la police, les gens tombaient alors dans un profond sommeil pendant plusieurs heures, pour se rendre compte à leur réveil qu'ils avaient été volés. Les enquêteurs croient que M. Chekakri, âgé de 47 ans, avait mis dans les chocolats un psychotrope qui ralentit le système nerveux central.

Des documents judiciaires indiquent que la police montréalaise avait amorcé en décembre dernier son enquête pour une série de violations de domicile. M. Chekakri a finalement été arrêté par des policiers américains à Atlanta le 31 mars dernier. Selon les autorités américaines, il a été épinglé à l'aéroport en provenance du Costa Rica.

Détenu en Georgie en attendant son extradition au Canada, Hamid Chekakri a finalement été ramené au pays par des policiers montréalais mercredi.

La police avait déjà lié ce même suspect à au moins six autres présumées victimes à Montréal et Ottawa, mais aussi à trois tentatives infructueuses à Montréal et Sherbrooke.