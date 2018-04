Un texte de Jean-Marie Yambayamba

Au Canada, j'ai souvent entendu des histoires de trafiquants ou de consommateurs de stupéfiants. Jusqu'à présent, c'était une réalité lointaine... Avec une légalisation en vue, je sens le besoin de clarifier les choses et de faire à mon niveau, comme citoyen et comme parent, l'exercice auquel se livrent le pays, la province et les villes depuis des mois. Les idées préconçues ne suffisent plus à face à ce changement imminent. Difficile de rester indifférent à l'idée qu'il pourra y avoir autour de moi de plus en plus de gens qui, sous l'effet du cannabis, poseraient des gestes inhabituels ou inattendus ou prendraient des décisions qu'ils n'auraient pas prises sans cette consommation.

J'en ai parlé avec l'avocate spécialisée en droit familial et en droit criminel, Shannon Gunn Emery. Elle a représenté de nombreux clients accusés de possession illégale de cannabis ou de trafic de stupéfiants. L'avocate edmontonienne appréhende aussi le changement annoncé : « Je ne suis pas sûre que le public en général est tout à fait au clair sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire. »

L'avocate spécialisée en droit criminel et en droit familial, Shannon Gunn Emery. Photo : Shannon Gunn Emery

Ça rappelle les débats sur l'alcool

Shannon Gunn Emery établit un parallèle avec l'alcool. « Certaines personnes disent que l'alcool les adoucit, qu'il les rend plus calmes, plus tranquilles, plus amicales. D'autres affirment que l'alcool les dérange. » Ce contraste n'a pas facilité la légalisation et les débats ont pris des années, souligne l'avocate : « L'idée de légaliser l'alcool était une question en litige. Les gens se demandaient si on devrait avoir accès à l'alcool si librement. Maintenant, moi je dis que l'alcool est vraiment devenu la drogue de choix de notre société. L'alcool s'est répandu partout et il est assez facile à obtenir. »

La légalisation du cannabis ne signifie pas que tout sera permis. L'objectif du gouvernement fédéral est d'autoriser la possession et la vente du cannabis à des fins non médicales dans le cadre d'un système strict de production, de distribution et de vente. Ce système devrait pouvoir mieux protéger la santé et renforcer la sécurité publique. Il devrait rendre le cannabis moins accessible aux jeunes et moins profitable pour les vendeurs et les producteurs de drogues illicites.

Du cannabis séché. Photo : Getty Images/nathanphoto

Changements annoncés

Il sera permis d'acheter en ligne ou auprès d'un producteur autorisé, de posséder ou de partager avec d'autres adultes au maximum 30 grammes de cannabis séché ou l'équivalent sous une autre forme. Il sera aussi permis de cultiver, à des fins personnelles, jusqu'à quatre plantes de cannabis par résidence, à partir de graines ou de semis de source légale. On pourra aussi fabriquer à la maison des produits de cannabis tels que des boissons, par exemple.

Des infractions seront prévues pour des ventes ou des distributions non autorisées ainsi que pour des dépassements des limites permises ou des tentatives d'exporter du cannabis. Les coupables s'exposeront à une amende ou une peine de prison qui peut atteindre 14 ans. Les provinces, les municipalités et les entreprises pourront aussi baliser le cannabis légal dans les limites de leurs prérogatives. Elles devront par exemple fixer des normes au sujet de la conduite sous l'effet du cannabis, de l'âge pour s'en procurer ou des endroits où la consommation sera autorisée.

Il va falloir que les gouvernements provinciaux et municipaux pensent vraiment attentivement à la façon de faire interagir leurs lois avec la loi fédérale. L'avocate Shannon Gunn Emery

Le cannabis, c'est quoi? Le cannabis est un produit naturel qui contient des composants chimiques appelés cannabinoïdes. Ceux-ci agissent sur les récepteurs cellulaires du cerveau et du corps et peuvent modifier le comportement de ces cellules et la communication entre elles. Les plus importants cannabinoïdes sont le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), le cannabidiol (CBD) qui module les effets du THC et les terpènes qui donnent au cannabis son odeur caractéristique. Le THC cause l'euphorie, puis la torpeur qui résultent de l'inhalation du cannabis. Il a des effets thérapeutiques, mais plus sa teneur est élevée, plus il peut être nocif. Au fil des années, cette teneur est passée d'un taux de 3 % à environ 15 % aujourd'hui. Certaines souches peuvent afficher un taux de THC moyen aussi élevé que 30 %. Le cannabis contenant de très faibles quantités de THC dans ses fleurs et ses feuilles, soit un maximum de 0,3 %, est classé comme chanvre ou « chanvre naturel ». C'est un produit légal polyvalent, transformable en tissus, vêtements, cosmétiques, savons, bière, fibre industrielle, matériau de construction et papier. Sources : Sites de Santé Canada, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Santé Québec.

Le médical et le récréatif

Une étude canadienne récente, que cite le fournisseur de cannabis thérapeutique CanniMed Ltée, indique que 4,25 mg de cannabis de qualité pharmaceutique avec une teneur en THC de 9,4 % a été efficace pour diminuer l'intensité de la douleur et améliorer le sommeil. Cette dose serait bien tolérée lorsque fumée en une seule inhalation trois fois par jour pendant cinq jours. Dans un contexte récréatif légalisé, rien ne garantit que les consommateurs se contenteront du cannabis au seuil thérapeutique.

Il faudra du temps pour convaincre les gens à consommer de cannabis d'une manière responsable, prédit Shannon Gunn Emery qui s'attend aussi à des efforts similaires à ceux qui ont été faits pour le tabac. « Ça va prendre du temps et moi, je prévois des années pour vraiment trouver un juste équilibre pour gérer cette nouvelle introduction de cette drogue dans notre société. »

Je vois déjà un travail énorme pour harmoniser les lois et les règles fédérales, provinciales et municipales. L'éducation du public sera une autre paire de manches. Les décideurs, les éducateurs, les familles et les organismes devront avoir à cœur de mettre la main à la pâte pour mieux faire comprendre les règles, les interpréter en cour et prévenir les dangers possibles du cannabis, surtout pour les jeunes.

Lire aussi: