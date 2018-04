En mai 1970, la Ville de Montréal se voit confier le mandat de présenter les Jeux olympiques d’été de 1976. Le maire Jean Drapeau, avait promis des « jeux simples » lorsqu’il a mis de l’avant la candidature de sa ville au Comité international olympique.

De grands investissements par centaine de millions de dollars à l’occasion des jeux, il n’y en a pas". Maire Jean Drapeau, conférence de presse, 28 avril 1970

Initialement, le Comité organisateur des Jeux olympiques (COJO) assurait pouvoir contenir à 190 millions de dollars le coût des installations. Le stade devait, pour sa part, revenir à 71 millions de dollars.

Le COJO confie le projet au français Roger Taillibert qui propose une vision audacieuse. L’architecte conçoit un édifice en forme d’immense coquillage, ouvert au centre, abrité par un toit amovible. L’ensemble sera surmonté d’une tour de 165 mètres de haut habitable.

Les problèmes surgissent dès le début de 1974. Les plans de construction retardent. On doit renforcer les fondations du stade, car le sol est plus fragile que prévu. Les autorités, le COJO et les Québécois s’inquiètent d’une possible annulation de la tenue des jeux.

C’est dans ce contexte que cette entrevue réalisée de Richard Garneau avec l’architecte Roger Taillibert, tard à l'automne 1974, prend son sens. On y voit un maître d’œuvre qui veut se faire très rassurant.

Je dois vous dire que je suis heureux parce que le chantier va bien. En l’espace d’un mois et demi, on a fait un travail considérable sur cette opération depuis le stade et sur l’ensemble du complexe. Roger Taillibert, 26 novembre 1974

L’optimisme de Roger Taillibert se révèle exagéré. La reine Elizabeth II, lorsqu’elle inaugure les Jeux olympiques d’été de 1976, se tient dans un stade et un Parc olympique inachevés.

Le coût total de la construction du Parc olympique est de 850 millions. Le 20 août 2006, lorsque l'emprunt relié aux Jeux olympiques de Montréal est finalement payé, c’est 2 402 milliards de dollars, que les Québécois ont dû sortir de leurs goussets. Jeux « simples », mais une dette composée.