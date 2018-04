Un texte de Valérie Lessard

Le retrait du tableau de Marc Chagall du catalogue de la vente aux enchères signifie que le MBAC renonce à empocher les 8 à 10 millions de dollars canadiens que la vente du tableau aurait pu lui rapporter.

Le Musée devra plutôt payer une pénalité à la maison Christie's pour le retrait de la toile du catalogue. Il est toutefois encore trop tôt pour en déterminer le montant exact. Chez Christie's, on explique que de telles compensations sont évaluées « au cas par cas ».

« Il n'y a pas une pénalité précise qui s'applique à l'ensemble. Ça dépend aussi de la raison pour laquelle la vente aux enchères est annulée », a fait valoir une porte-parole de Christie's.

Or, le tableau du peintre français est toujours inscrit sur le site web de la maison d'enchères, avec un prix de vente estimé de 6 à 9 millions de dollars américains.

Volte-face du Musée

Cette volte-face survient trois jours à peine après l'émission d'une lettre signée conjointement par la présidente du conseil d'administration du Musée, Françoise Lyon, et par son directeur général, Marc Mayer. Cette lettre confirmait la volonté de l'établissement d'aller de l'avant avec la disposition de La tour Eiffel.

Ces derniers mentionnaient que le conseil d'administration du MBAC avait « réexaminé » sa décision de se départir de l'oeuvre, mais que la vente de cette dernière aurait bel et bien lieu. Mme Lyon et M. Mayer soulignaient même qu’il s’agissait d’une « décision mûrement réfléchie ».

Le plus récent rebondissement dans cette affaire survient également en l'absence du directeur général du MBAC, toujours « en réunions à l'extérieur du pays » et non disponible pour commenter la décision du conseil d'administration.

M. Mayer n'a d'ailleurs pas encore réagi non plus à la désignation patrimoniale par Québec, plus tôt cette semaine, du Saint Jérôme de David, qu'il souhaitait acquérir grâce à la vente controversée du Chagall.