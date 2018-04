Même après une édition anniversaire haute en couleurs, l'organisation amène cette année une programmation qui promet une importante variété de spectacles, d’artistes et d’activités aux festivaliers.

Le président de l’événement, Robert-André Adam, soutient que le comité organisateur est toujours plus enthousiaste de dévoiler sa programmation année après année.

« Chaque fois, on réussit à surprendre. Cette année, on a encore des grands noms, qu'on pense à Alexandre Barrette, Mario Tessier, Dominic Paquet. On a aussi Simon Gouache, Patrick Groulx, et la vedette des Olivier en décembre, Julien Lacroix. On a vraiment une belle programmation, on est vraiment content », confie-t-il.

Autres gros coups

D'autres humoristes qui percent de plus en plus sont de la programmation, dont Mathieu Cyr et les Grandes Crues. Bien sûr, le Concours de la relève de l'humour est de retour. Annoncé plus tôt cette année, l'animateur des galas est le sympathique humoriste Stéphane Fallu.

« Et un gros punch qu'on a réussi à avoir : on avait débuté l'année passée avec des podcasts, une nouvelle technologie par rapport à l'humour, et cette année on a le podcast le plus apprécié en humour, Mike Ward sous écoute », indique Robert-André Adam.

La 21e édition du festival aura lieu du 6 au 8 juillet 2018.