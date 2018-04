Selon le journal américain, plus de 200 faux profils copiant ceux de Mark Zuckerberg et de la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, servaient jusqu’à tout récemment de façade à un réseau d’escrocs opérant sur Facebook et Instagram.

Les imposteurs cibleraient des personnes dont les profils sur les réseaux sociaux laissent penser qu’ils sont vulnérables, de par leur âge avancé, leur faible niveau d'éducation ou leur maigre salaire.

Des arnaques qui se multiplient

Le modus operandi des escrocs semble être presque toujours le même. Les personnes visées sont d’abord informées par un faux dirigeant de Facebook qu’elles ont gagné un gros montant d’argent à une loterie. On leur explique alors qu’elles doivent verser un certain montant d’argent à une adresse ou à un compte donné.

Or, une fois que l’argent a été envoyé, le faux profil revient à la charge pour en demander davantage. Pire encore, d’autres imposteurs tentent parfois de profiter de la victime en lui envoyant des messages contenant un leurre semblable.

Une victime rencontrée par le New York Times a raconté avoir envoyé plus de 1500 $ aux escrocs, soit le tiers de ses prestations d’aide sociale sur trois mois. Une autre personne dit avoir transféré 5300 $ en un mois en se servant de nouvelles cartes de crédit, d’un emprunt à la banque, du remboursement d’impôt familial et de prêts d’argent de ses proches.

Cette affaire, qui n’est pas sans rappeler celles des arnaques amoureuses et de la sextorsion mises en lumière par Radio-Canada, aurait ses racines au Nigeria et au Ghana.

Le faux comptes, une menace électorale

Informé de l’existence des faux comptes, Facebook les a rapidement fermés, selon ce que rapporte le quotidien new-yorkais. Une recherche sur le réseau social permet toutefois de remarquer que plusieurs d’entre eux ont été réactivés ou créés à nouveau par leurs auteurs, selon ce qu'a constaté Radio-Canada (vous devez être connecté à Facebook pour voir les résultats de la recherche).

Facebook n’a pas su expliquer comment ces faux comptes avaient échappé à la vigilance de ses algorithmes de détection, malgré le fait que certains avaient été ouverts il y a huit ans. « C’est très difficile », a expliqué Pete Voss, porte-parole de Facebook, au New York Times. « Nous voulons nous améliorer. »

Dans son audition devant les représentants du Congrès américain, il y a deux semaines, Mark Zuckerberg a indiqué que les logiciels de détection de son entreprise sont de plus en plus performants et qu’ils bloquent la création de millions de faux comptes chaque jour.

« Par-dessus tout, les faux profils sont un gros problème, puisque c’est à cause d’eux que plusieurs autres événements liés aux fausses nouvelles et à l’ingérence électorale étrangère surviennent », avait-il dit aux élus américains.