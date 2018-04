Le nombre de plaintes concernant le ministère de la Justice, particulièrement les services correctionnels, a diminué de 9 % en 2017. Nonobstant cette baisse, ces 845 plaintes demeurent beaucoup plus élevées que la moyenne des plaintes reçues au cours des cinq dernières années. Le quart des plaintes reçues portaient sur les soins de santé offerts dans les centres correctionnels, alors qu’un autre 25 % d’entre elles concernaient la sécurité des établissements. Les autres plaintes étaient liées à des problèmes d’accès au téléphone et au courriel.

L’ombudsman dit rencontrer régulièrement des responsables des services correctionnels, afin de discuter de certains problèmes rapportés sans lancer d’enquête formelle. L’ombudsman dit avoir reçu des plaintes de détenus soutenant que leur plainte écrite, destinée au directeur du centre correctionnel, avait disparu. Les centres correctionnels concernés ont accepté de prendre des mesures pour améliorer le processus, notamment en utilisant des formulaires de plaintes en trois exemplaires, permettant ainsi aux détenus d’en garder une copie.

L'histoire de Norma

Une plainte en particulier a retenu l’attention de l’ombudsman de la Saskatchewan, entraînant également une série de recommandations. Norma s’est plainte du traitement qu’elle a reçu au cours de sa détention à l’Unité de détention féminine White Birch. Elle affirme avoir été retreinte et laissée dans ses propres excréments pendant plusieurs heures.

Les employés de l’Unité interrogés dans le cadre de l’enquête ont affirmé que cette nuit précise, vers 23 h 30, la détenue, qui affirmait faire une réaction allergique, ne montrait aucun signe de détresse, jusqu’au moment où elle a menacé de se faire du mal en se plaçant la tête dans les toilettes.

Les agents correctionnels ont alors menotté les poignets et les chevilles de la détenue, avant de la placer dans une couverture munie d’un harnais d’épaule et de sangles aux jambes. Les agents correctionnels ont dit avoir surveillé Norma tous les quarts d’heure en éclairant la cellule. Le lendemain matin, Norma a été libérée de ses menottes et le directeur adjoint des programmes correctionnels a jugé l’évaluation médicale inutile.

L’ombudsman a conclu que l’utilisation de contraintes physiques était raisonnable dans le cas précis de Norma, car elle représentait un danger pour sa propre sécurité. Toutefois, Mme McFadyen précise qu’une personne placée dans une telle situation doit demeurer sous surveillance constante ce qui, selon l’ombudsman, n’était pas le cas pour Norma. Enfin, l’ombudsman recommande que le ministère de la Justice examine les procédures du Centre correctionnel de Regina, dont fait partie l’Unité White Birch, afin que celles-ci répondent aux normes relatives à l’immobilisation des détenus.

Dans les centres correctionnels provinciaux pour adultes, l'approbation du directeur est requise pour qu'une personne soit retenue pendant plus de quatre heures continues. Norma a été retenue pendant cinq heures, et le directeur a demandé une dérogation pour agir ainsi.

SaskPower sous la loupe

Une centaine de plaintes ont été formulées à l’endroit de la société d’État SaskPower en 2017. L’ombudsman raconte avoir reçu une plainte d’un homme âgé souffrant de troubles respiratoires, dont l’électricité aurait été injustement débranchée. Le client aurait reçu un avis de débranchement de la part de SaskPower pour une facture impayée. Comme il ne pouvait s’acquitter du montant total de la facture, il aurait été convenu que l’homme paie 200 $ par mois, en plus de limiter sa consommation d’électricité aux appareils essentiels, parmi lesquels comptent un purificateur d’air et une machine pour l’aider à respirer la nuit.

L’homme a respecté l’entente, payant 200 $ par mois au cours des cinq mois suivants et même 400 $ lors du sixième mois. Cependant, son électricité lui aurait tout de même été retirée sans préavis.

Contacté par l’ombudsman, SaskPower a reconnu avoir procédé à plusieurs déconnexions l’année dernière. La société d’État a toutefois convenu que le cas de ce client en particulier était complexe. SaskPower a accepté de rebrancher l’électricité de l’homme à la condition qu’il se soumette à une entente de paiement de 210 $ par mois.

Services sociaux

Le nombre de plaintes concernant le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan a augmenté de 4 % en 2017. Ces plaintes faisaient notamment état d’avantages sociaux refusés ou retardés, de problèmes de logement et de problèmes de communication entre le personnel hospitalier et les parents, dont les enfants reçoivent des soins de santé.

L’ombudsman recommande notamment au ministère des Services sociaux de rendre l’information relative aux droits fonciers plus facilement accessibles sur son site web. Mme McFadyen suggère aussi au ministère de revoir son formulaire portant sur la stratégie cognitive des personnes handicapées afin qu’un espace dédié au consentement de collecte et de partage d’informations y soit inscrit.

Secteur municipal

Parmi les plaintes adressées au secteur municipal, certaines concernaient le traitement des eaux et les services d’égouts, alors que d’autres se concentraient plutôt sur les services de police, l’application de la loi sur le stationnement et la conduite des élus municipaux.

Des 572 plaintes reçues, 149 avait à trait à la conduite d’un conseiller municipal. Toutes ces plaintes, à l’exception d’une seule, ciblaient un élu d’une petite municipalité. Plus de la moitié des plaignants étaient soit des employés, d’anciens employés ou des membres du conseil municipal.

En réponse à cette centaine de plaintes, l’ombudsman a conduit trois enquêtes portant sur de possibles conflits d’intérêts. Mme McFadyen recommande néanmoins aux municipalités de plus petite taille d’améliorer leur processus interne de traitement des plaintes.