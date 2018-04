La province est l’une des dernières au pays à présenter les règles qu’elle entend adopter en vue de la légalisation de la marijuana.

Le premier ministre John Horgan s’attend que le pays doive s’adapter à cette nouvelle réalité et que certains se tournent vers le marché légal pour se procurer du cannabis, mais que d’autres continuent de s'approvisionner auprès de fournisseurs du marché noir.

« C’est un changement important de la façon que les gens de la Colombie-Britannique et du Canada, dans ce cas, interagissent avec ce qui a jusqu'à maintenant été une substance contrôlée », soutient John Horgan.

Selon lui, le gouvernement devra amender et modifier ses règlements lorsque les gens s’habitueront au nouveau marché légal de la marijuana.

La province a déjà annoncé que les ventes de marijuana seront permises dans des magasins publics et privés pour des acheteurs de 19 ans et plus. Sa vente sera toutefois interdite dans les endroits qui vendent déjà de l’alcool et des cigarettes.

La législation n'inclura pas de politique de tarification définitive, selon le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth.