La direction régionale a annoncé que de nouvelles émissions d’information seront proposées à la radio et seront animées par Janique LeBlanc, qui présente actuellement le Téléjournal Acadie du lundi au jeudi.

La première de ces émissions sera en ondes du lundi au vendredi de 9 h à 10 h (9 h 30 à 10 h 30 à Terre-Neuve). Elle s’attardera aux grands enjeux socio-économiques qui touchent les provinces de l’Atlantique.

La seconde, en ondes du lundi au vendredi de 12 h à 12 h 30 (12 h 30 à 13 h à Terre-Neuve), traitera de sujets politiques.

« [...] Je suis particulièrement emballée par le défi de traiter de politique au quotidien », affirme Janique LeBlanc, une journaliste d’expérience qui a longtemps travaillé à la radio.

Elle sera remplacée en semaine au Téléjournal de 18 h par Karine Godin, qui reviendra prochainement d’un congé de maternité après avoir animé précédemment le Téléjournal de fin de semaine.

Karine Godin (à gauche) présentera le Téléjournal Acadie du lundi au jeudi et Marie-Hélène Lange (à droite), du vendredi au dimanche. Photo : Radio-Canada

Marie-Hélène Lange demeurera en poste au Téléjournal du vendredi au dimanche.

Les changements d’affectation prendront effet à la fin juin. En ce qui concerne les nouvelles émissions radio, elles seront en ondes à la rentrée d’automne, au mois d’août.

La direction régionale estime que ces changements permettront de renforcer l’offre en information de Radio-Canada Acadie, en offrant une information continue, du journalisme d’impact et une programmation qui contribue à l’essor de la communauté francophone.

« En plus d’informer, Radio-Canada Acadie accompagne et incite à la réflexion. Nous avons des équipes d’une grande force journalistique et d’analyse. C’est sur ces forces que nous désirons continuer à bâtir », déclare la directrice régionale, Colette Francoeur.