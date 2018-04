Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

L’exploitation pétrolière vient avec des risques de déversements. Tous les types d’environnements y sont vulnérables, mais plus particulièrement les milieux marins. Comme le pétrole ne se mélange pas à l’eau, il flotte à la surface et est dispersé par les courants; il risque ainsi d'entraîner une contamination à grande échelle.

On estime qu’il se déverse en moyenne plusieurs milliers de tonnes de pétrole dans les océans chaque année, et ce, sans compter les catastrophes majeures.

En 2010, par exemple, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a perdu à elle seule 620 000 tonnes de pétrole dans le golfe du Mexique en six mois. Seulement le quart de ce pétrole a pu être récupéré.

Le pétrole déversé en haute mer peut être contenu à l’aide d’une barrière physique, ce qui permet ensuite de le récupérer. Cette méthode est toutefois beaucoup moins fonctionnelle dans les milieux humides.

Il est aussi possible d’utiliser des produits absorbants, qui flottent à la surface de l’eau et s’imbibent de pétrole, qu’il suffit ensuite de récupérer. Ces derniers peuvent toutefois être difficiles à produire à un prix raisonnable et en assez grande quantité pour être utilisés sur les milliers de kilomètres carrés contaminés lors de déversements majeurs.

Des déchets en nettoient un autre

L’équipe australienne s’est tournée vers deux éléments abondants et qui ont peu de valeur monétaire : le souffre, qui est souvent un sous-produit obtenu lors des étapes du raffinage du pétrole, et de l’huile de canola, qui peut être aussi bien neuve qu’usagée, provenant d’un restaurant.

Le soufre est un élément utilisé depuis quelques années pour la décontamination des sols afin d'en retirer des métaux toxiques, comme le mercure.

Le sable de polymères est hydrophobe; il reste à la surface de l’eau, absorbe le pétrole et le fixe sous forme de gel inerte. Le tout peut ensuite être récupéré facilement à l’aide de filets. Photo : Verlag GmbH & Co

Chauffer cet élément avec de l’huile de canola et du sel de table ordinaire permet de créer un matériau poreux semblable à du sable, mais qui a la particularité d’être hydrophobe, c’est-à-dire qu’il ne tolérera pas d’être mélangé à l’eau et flottera à sa surface.

Le sable pourra non seulement absorber le pétrole, mais aussi le fixer dans une texture semblable à du gel. Il peut agréger deux fois sa masse en pétrole et continuer malgré tout de flotter à la surface, où il pourra ensuite être récupéré à l’aide de filets.

Les tests effectués en laboratoire ont montré que le sable peut absorber les produits pétroliers très rapidement, soit entre 3 et 50 secondes selon la viscosité du produit.

Les chercheurs ont aussi prouvé qu’il pouvait servir de filtre : en pompant de l’eau contaminée directement à travers le produit, ils ont récupéré de l’eau propre. Ils n’ont eu ensuite qu’à compacter le sable pour en extraire le pétrole.

Si ces scientifiques réussissaient à obtenir un appui financier et technique pour leur projet, ils pourraient commencer à fabriquer leur produit dès cette année, d’abord pour des tests sur le terrain et, ensuite, dans de vraies situations de nettoyage.