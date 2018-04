La CAQ accuse le premier ministre de faire de la « désinformation » pour avoir affirmé mercredi, lors de l'étude des crédits, que le parti était d'extrême droite.

La motion, qui a échoué à obtenir le consentement de la chambre en vue d’être débattue, mais qui avait cependant l’appui du PQ et de QS, se lit ainsi : « Que l’Assemblée nationale reconnaisse qu’aucune formation politique représentée à l’Assemblée nationale du Québec ne prône une idéologie d’extrême droite ».

Plus tôt ce matin, le député caquiste de Chambly, Jean-François Roberge, commentant la motion à venir, expliquait qu'il s'agissait d’empêcher le premier ministre de « divaguer ».

« On a vu hier M. Couillard déraper complètement quand, en panique, il a traité la CAQ de parti d’extrême droite. J’espère que M. Couillard va se ressaisir et qu’il va voter en faveur de ça [la motion] », a déclaré M. Roberge.

[J’espère que Philippe Couillard] va arrêter sa stratégie de mensonge organisé. Qu’il va arrêter d’essayer de coller des étiquettes et qu’il va défendre son bilan. Je sais que c’est difficile de défendre son bilan, parce que ce n’est pas très reluisant. Le député caquiste Jean-François Roberge

Selon M. Roberge, plusieurs exemples démontrent que la CAQ n’est pas un parti d’extrême droite, comme l’intention de la CAQ de « réinvestir massivement en éducation et dans les services publics ».

M. Roberge affirme que la CAQ « rejette les étiquettes de gauche et de droite ».

« Ce n’est pas ça qui nous définit. La CAQ est un parti pragmatique, à l’écoute des gens. [...] On veut réinvestir dans les services publics, mais on reconnaît qu’il y a un réseau privé aussi, on reconnaît le libre choix. », conclut-il.

« Ils ont le droit de faire ce choix, mais qu’ils l’assument » - Philippe Couillard

C’est lors d’un échange avec François Legault mercredi après-midi que le premier ministre, critiquant les positions de la CAQ, notamment en santé, en éducation et pour l’économie, a lancé cette accusation.

« C’est le choix de la CAQ, ils ont le droit de faire ce choix, mais qu’ils l’assument : ils se situent à l’extrême droite, à la droite dure du spectre politique du Québec », avait-il alors lancé.

Le chef de la CAQ avait aussitôt dénoncé « la campagne de peur du premier ministre », ajoutant que ça ne marcherait pas. « C’est lui qui est de la droite méchante », a d’ailleurs répliqué à cette occasion François Legault, dénonçant les coûts de l’entente avec les médecins spécialistes ainsi que les coupes dans les services aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

M. Couillard a nuancé ses propos jeudi matin, à la sortie de son caucus, disant que « la CAQ véhicule des idées qu’on ne connaît pas, alors c’est à eux de les préciser ».

Puis, en Chambre, il a continué en disant qu’il laisserait les citoyens juger. « C’est pas moi qui ai écrit les articles qu’on a vus récemment, c’est pas moi qui ai fait les commentaires qu’on a vus récemment sur leur positionnement, c’est pas moi qui ai recruté M. Chassin, c’est sa décision, c’est à eux de s’expliquer, c’est à eux de définir de façon franche et ouverte leur positionnement », a-t-il affirmé.