Les jujubes concernés ressemblent à des oursons en gélatine, mais ils pourraient également se présenter sous d'autres formes.

Pour l'instant, la Direction de la santé publique est incapable de confirmer la nature de la contamination ni quelle drogue serait contenue dans ces jujubes. Des analyses sont toutefois en cours. Il pourrait s'agir de THC, la principale substance responsable des effets pharmacologiques du cannabis chez l’homme.

On demande aux parents d'être vigilants si leurs enfants ramènent des jujubes à la maison. On les invite à aborder avec eux la question de la consommation de drogue.

Les intervenants des milieux scolaires et communautaires sont également invités à être attentifs à une augmentation de la consommation de jujubes chez les jeunes et de les informer que certains ont peut-être été contaminés. On leur rappelle de communiquer avec Info-santé s'ils sont en présence d'un jeune ayant consommé ces bonbons et qu'il présente des symptômes inhabituels.

Du côté de la Commission scolaire des Sommets, on soutient « suivre la situation de près ». La direction s'est refusée à tout autre commentaire pour l'instant.

Une enquête est ouverte du côté de la Sûreté du Québec.

Plus de détails à venir.