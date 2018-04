« On cherchait un endroit pour construire nos maisons à l'intérieur. L'île d'Orléans était intéressante par son coût au pied carré. De fil en aiguille, on s'est rendu compte que l'endroit cadrait avec les valeurs de l'entreprise. On a aussi été bien chapeautés par la MRC de l'endroit », explique l'un des propriétaires, Jean-Philippe Marquis.

Ces valeurs sont celles de la simplicité, de l'entraide, de coopérative. « C'est une petite communauté l'île d'Orléans. C'est aussi ça que ça apporte les mini maisons, le côté écoresponsable et un retour aux valeurs sociales », dit-il.

Pour Jean-Philippe Marquis, ce projet allait plus loin que la simple idée de fonder une entreprise. « C'était plus le côté créatif qui nous a menés à embarquer dans cette aventure il y a deux ans. Ce n'était pas pour l'entrepreneuriat. On voulait amener le côté créatif de la construction à un autre niveau. On ne voulait pas que construire des maisons, mais d'avoir un projet plus unique et créatif. On s'est bien retrouvé là-dedans. »

Les maisons sont construites sur mesure. Elles peuvent être aussi petites que 14 mètres carrés (150 pieds carrés) et peuvent aller jusqu'à 42 mètres carrés (450 pieds carrés).

Selon M. Marquis, il n'y a pas de clientèle type pour ses produits. « Au Québec, ça peut être une bonne alternative pour les acheteurs de première maison. Ailleurs, comme en Ontario, à Vancouver, en Californie, où le coût des maisons est vraiment exorbitant, c'est super intéressant. Il y a aussi un intérêt des personnes semi-retraitées, mais aussi de ceux qui veulent faire de la location comme avec Airbnb. Ce sont des bâtisses qui sont faciles à rentabiliser en peu de temps. »

Ces maisons sont construites pour résister au climat nordique. Les prix vont de 60 000 $ à 180 000 $.