Avec les informations de Jocelyn Corbeil



L'organisme poursuit sa récolte d'informations auprès de ses membres afin de préparer une possible rencontre avec Air Canada.



« C’est pour être en mesure de déterminer à combien on peut estimer la perte de productivité ou les dépenses supplémentaires engendrées par les annulations de vols l'année dernière. On parle de 66 annulations de vol. Après ça on va regarder de quelle façon on peut amener le dossier et possiblement demander une rencontre avec Air Canada. On veut aussi intervenir auprès de la députation », explique Jean-Claude Loranger, président de la CCIRN.