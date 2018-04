Pour Blessing Dugbeh et l'autre accusé qui était mineur au moment des faits allégués, il s'agissait de leur enquête sur cautionnement. Toutefois, leur dossier a été reporté au 1er mai, car la défense doit analyser la preuve contenue dans dix CD.

Quant au troisième suspect, il a été formellement accusé d'agression sexuelle collective. Ses conditions de remise en liberté ont été maintenues.

Les quatre jeunes accusés en Chambre de la jeunesse ont été remis en liberté au cours de la semaine et doivent respecter de sévères conditions.

Lundi, deux des accusés qui ont comparu en Chambre de la jeunesse ont été remis en liberté sous de sévères conditions. La mère de l'un d'eux s'est portée garante devant le tribunal de la conduite de son fils. Il est assigné à résidence 24 heures sur 24, sauf pour le travail ou un retour éventuel en classe.

L'autre suspect mineur doit respecter un couvre-feu de 21 h à 7 h. Tous deux ne doivent pas entrer en contact avec les autres accusés ou encore avec les présumées victimes. Il leur est aussi interdit de faire référence à l'une des plaignantes sur tout réseau social existant.

Leurs dossiers reviendront en cour le 6 juillet prochain.

Les six jeunes hommes sont accusés d'agressions sexuelles collectives sur des mineures pour différents événements impliquant au moins trois victimes. D'autres accusations visent certains accusés, dont menaces de mort et production et distribution de pornographie juvénile en lien avec une présumée victime.

La Sûreté du Québec poursuit son enquête qui est menée conjointement avec le Service de police de Sherbrooke.