M. Ball explique qu’il a rencontré une personne ayant porté plainte et décidé qu’une vérification des faits s’imposait.

Eddie Joyce appuie l’exercice de vérification, selon un communiqué publié par le bureau du premier ministre.

Entre-temps, Andrew Parsons est chargé du portefeuille des Affaires municipales.

Une firme indépendante sera chargée de la vérification des faits, souligne Dwight Ball.

Les allégations proviennent de députés libéraux et progressistes-conservateurs. Des sources ont affirmé à CBC que des députés accusent M. Joyce de les avoir harcelés et intimidés.

Eddie Joyce est actif en politique à Terre-Neuve-et-Labrador depuis des décennies. Il est l’un des députés les plus expérimentés à l’Assemblée législative. Il a été élu pour la première fois en 1989, puis réélu en 1999, 2003, 2011 et 2015. Il est le député de Humber–Bay of Islands.

Aucun député n’accorde d’entrevue au sujet des allégations dont il fait l’objet, par peur de représailles. L’affaire est devenue publique mercredi, mais elle avait été signalée au premier ministre auparavant, a appris CBC.

Dwight Ball a employé le pronom « elle » en parlant de la députée ayant porté plainte, durant une mêlée de presse, mercredi.

Avec des informations de Fred Hutton, de CBC