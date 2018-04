Un texte de Joane Bérubé



Tous les employés affectés au service-conseil seront désormais rassemblés au siège social de la Caisse, rue Bon-Pasteur, où le service au comptoir ne sera plus offert. La Caisse de la Matanie compte deux bâtiments à Matane, chacun aura désormais sa spécificité.

Ce regroupement assurera à Desjardins des économies évaluées à 100 000 $ par année. C’est de la saine gestion, fait valoir le directeur général de la Caisse Desjardins de la Matanie, Denis Girard.

La Caisse doit aussi se préparer à une vague de départs à la retraite. D’ici deux à quatre ans, 50 % du personnel sera admissible à la retraite, et ce, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.