Un texte de Gavin Boutroy

« Il y a encore beaucoup de parents qui n’ont pas nécessairement eu des enfants à l’école [...], beaucoup de francophones qui n’ont pas nécessairement d’enfants, ou des grands-parents qui n’ont jamais vu leurs enfants aller à l’école, c’est tout ce monde-là qui aura le 24 octobre le droit de vote », déclare le président de la CSFM Bernard Lesage.

Il explique qu’auparavant, seuls les parents d’élèves qui étaient à l’école avaient le droit de voter. Le bassin d’électeurs a été élargi par la suite, pour inclure les élèves diplômés, ainsi que tous les parents dont les élèves étaient diplômés de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM).

M. Lesage n'était pas en mesure de chiffrer l'augmentation du nombre d'électeurs, une estimation qu'il juge très difficile.

C’est quoi un ayant droit?

a) Résident du Manitoba dont la première langue qu'il a apprise et qu'il comprend encore est le français;

b) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui a reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire dans le cadre d'un programme français au Canada;

c) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui est le parent d'un enfant qui reçoit de l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire dans le cadre d'un programme français au Canada ou qui a reçu un tel enseignement pendant au moins quatre ans.

Source : Loi sur les écoles publiques du Manitoba