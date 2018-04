La Couronne a déclaré que Mickell Clayton Bailey, 21 ans, avait planifié les meurtres et connaissait des détails du crime que seul le tueur aurait pu connaître.

Dans sa plaidoirie, le procureur Brandy Shaw a exhorté le juge de la Cour du Banc de la Reine, Sterling Sanderman, à le reconnaître coupable de trois chefs de meurtre au premier degré.

Mickell Calyton Bailey est accusé d'avoir tué son cousin, sa tante et le conjoint de sa tante.

« Mickell Bailey avait un plan et il a mis ce plan à exécution le 28 novembre 2015. Lors de ses aveux, il a donné des détails que seule une personne qui était déjà allée à la maison pouvait connaître », a déclaré Brandy Shaw.

La Couronne s’appuie notamment sur un message texte envoyé par Mickell Clayton Mailey à un ami quelques heures avant le crime, lui demandant s'il pouvait passer prendre une arme à feu chez lui. Le texto dit : « I'll hang out for a bit until I'm ready to do the job », ce qui peut se traduire par : « Je vais venir te voir, avant d'aller faire ce que j'ai à faire ».

Le procureur a aussi avancé que l’accusé s’était procuré une arme et qu'il avait pris le temps d'observer les habitudes de la famille.

Pour la Couronne, Mickell Clayton Bailey a tué les trois personnes pour les voler ou bien pour aider son oncle Paul, engagé dans une difficile procédure de divorce avec l'une des victimes.

Mais l’avocat de la défense Nate Whitling a rétorqué que « rien ne prouve hors de tout doute raisonnable que M. Bailey est celui qui a tué ces trois personnes ». Selon la défense, l'accusé n'était pas particulièrement proche de son oncle.

Pour la défense, le texto envoyé ne prouve rien : l'expression « faire ce que j'ai à faire » peut vouloir dire beaucoup de choses.

Il est aussi impossible, selon la défense, que Mickell Clayton Bailey ait observé ces personnes, les ait tuées puis soit retourné chez ses amis en seulement 45 minutes, comme le prétend la Couronne.

Il y a trop d'éléments incertains, selon la défense, pour établir sa culpabilité sans doute raisonnable.

Le verdict sera prononcé vendredi.

Avec les informations de Sophie Muller