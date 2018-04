Un texte de Catherine Allard

Les pêcheurs de homard de la Gaspésie n'auront pas à composer avec la fermeture totale ou temporaire de certaines zones de pêche, selon le plan de pêche au homard rendu public mercredi par Pêches et Océans Canada. Ce plan concerne les zones 10, 20 et 21 qui couvrent le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Pourtant, leurs collègues des Maritimes ont appris mardi qu'ils n'auront pas le droit de pêcher dans certaines zones, comme c'est le cas pour les pêcheurs de crabe.

L'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) ne saisit pas pourquoi les mesures de protection de la baleine noire imposées aux homardiers gaspésiens seraient moindres que celles infligées aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.

Nous sommes extrêmement déçus et surpris. On ne comprend pas pourquoi il y a une différence entre nous et les pêcheurs de la Gaspésie. Nous allons certainement soulever la question avec le ministre lors de notre prochaine rencontre. Martin Mallet, directeur général par intérim de l'Union des pêcheurs des Maritimes

À compter du 28 avril, les pêcheurs des Maritimes ne pourront pas se rendre dans le secteur sud du golfe du Saint-Laurent, où on a observé le plus grand nombre de baleines l’an dernier. Ils devront aussi éviter les zones tampons temporaires établies autour des baleines repérées ailleurs et respecter d’autres obligations.

Les pêcheurs de la Gaspésie sceptiques

Les pêcheurs de la Gaspésie affirment cependant qu'ils prennent connaissance de ce plan de pêche avec prudence.

Le président du Regroupement des pêcheurs professionnels de la Gaspésie, O’Neil Cloutier, explique qu'il s'attendait à subir les mêmes restrictions que dans les Maritimes. Il croit que Pêches et Océans aura de la difficulté à soutenir cette décision.

« Permettez-moi de croire qu’il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose », dit-il.

Les homardiers de la Gaspésie devront tout de même se soumettre à des exigences quant à la quantité de cordages flottant à la surface de l’eau, ainsi que procéder à des identifications supplémentaires de leurs bouées. Ils devront aussi déclarer tous les engins perdus et signaler la présence de baleines noires.

Réunion entre les pêcheurs et le fédéral mercredi

Environ 300 pêcheurs de homard ont rencontré des représentants de Pêches et Océans Canada lors d'une réunion mercredi à Inkerman, dans la Péninsule acadienne.

L'UPM a exprimé sa déception et sa frustration à la suite de la réunion, et affirme qu'elle a proposé des changements. Des pêcheurs suggéraient, par exemple, de limiter le nombre de casiers dans la zone problématique, ou encore d’employer des observateurs pour appuyer les pêcheurs qui travaillent dans cette zone.

Le ministère n’a toutefois retenu aucune de ces recommandations, selon le directeur général par intérim de l'UPM, Martin Mallet.

L'Union des pêcheurs des Maritimes aimerait tenir une nouvelle rencontre avec Pêches et Océans au cours des prochains jours.

Douze baleines noires sont mortes dans le sud du golfe du Saint-Laurent l'an dernier. Des nécropsies ont démontré que certaines d'entre elles avaient succombé à l'empêtrement dans des cordages de pêches et que d'autres ont été victimes de collisions avec des bateaux.