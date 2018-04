Les Hounds ont inscrit trois buts sans riposte après que Charles Beaudoin eut donné les devants 1 à 0 aux Cantonniers en première période pour demeurer invaincus dans le tournoi avec trois victoires en autant de matchs.

Nolan Renwick, Quinn Schmlemann et Zach Plucinski ont déjoué la vigilance du gardien Olivier Adam, qui a effectué un total de 25 arrêts.

Zachary Cadorette a ravivé l'espoir chez les amateurs de la troupe de Félix Potvin en fin de troisième période lorsque son premier but du tournoi a ramené l'écart à un seul but, mais un but dans un filet désert de Coalson Wolford a scellé l'issue du match.

Le prochain match des Cantonniers (2-1) aura lieu jeudi soir, à 19 h, contre les Wolves de Sudbury (0-2). Le match sera présenté sur écran géant au Théâtre Magog, situé sur la rue Principale, à Magog.