Cette remarque fait suite à un reportage de l'émission La Facture qui révélait que Michel Pelletier, un homme condamné pour fraude en matière civile et criminelle, s'occupait activement de la gestion des deux résidences pour personnes âgées.

La direction du CISSS affirme qu’elle s'assurera que Michel Pelletier ne soit pas en contact avec les résidents des deux résidences et qu’elle suivra de près l’évolution du plan de redressement, qui vise à améliorer la qualité des services et à faire des ajustements aux bâtiments.