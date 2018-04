Au cours de l’été 2015, alors qu’elle a eu une brève liaison avec un policier de Brandon, Brittany Roque lui a envoyé par messages textes des photos d’elle légèrement vêtue, ainsi qu’une photo où son corps apparaît nu.

Elle dit qu’elle s’attendait à ce que son partenaire détruise ces photos quand leur liaison a pris fin, tout comme elle a détruit les photos qu’il lui a envoyées.

Mais, selon elle, ces photos ont été transmises sans son consentement à d'autres policiers. Dans la requête qu’elle a déposée devant la Cour du Banc de la Reine en novembre, Brittany Roque allègue que ces images ont été fournies à la police par une femme qui, déjà en 2015, avait une relation amoureuse avec le policier.

Selon la requête, cette femme a trouvé les photos dans l’ordinateur du policier plus d’un an après la fin de la liaison, et elle les a envoyées au Service de police de Brandon.

Brittany Roque intente une poursuite civile contre une femme qui aurait distribué des photos intimes d'elle sans son consentement. Photo : Radio-Canada/Warren Kay/CBC

« J’espère qu’en offrant mon témoignage, cela va aider les victimes à parler et ne pas avoir peur », ajoute Brittany Roque, qui est maintenant policière à Rivers, au Manitoba, et qui a renoncé dans sa requête à son droit à l’anonymat.

Les allégations n’ont pas été prouvées devant le tribunal et la partie défenderesse citée dans le document, Terry Lynn Peters, nie les allégations.

Ancienne employée civile du Service de police de Brandon, Mme Peters n’a pas encore déposé son mémoire en défense, mais CBC en a vu une ébauche.

Dans un courriel à CBC, l’avocate de Mme Peters, Rhea Majewski, nie en bloc les allégations de Mme Roque et se refuse à tout commentaire.

Un acte criminel

Pour Brittany Roque, la distribution non consensuelle de ses photos est un acte de revanche et de représailles, en raison de sa brève liaison avec le policier. Cette allégation est spécifiquement démentie par la défense.

La poursuite s’appuie sur le Code criminel, qui depuis 2015 considère comme une infraction criminelle la distribution délibérée d’images intimes d’une personne sans son consentement.

Le recours s’appuie aussi sur la Loi sur la protection des images intimes, qui depuis 2016, au Manitoba, permet d’intenter des poursuites pour obtenir des compensations financières dans des cas de distribution non consensuelle d’images à caractère sexuel.

La revanche pornographique

« L’impact de la revanche pornographique peut être dévastateur et transformer la vie des gens, indique l’avocat de Mme Roque, Kevin Toyne. Il faut se rendre compte qu’il s’agit d’un crime et que vous pouvez être poursuivi pour avoir partagé des images intimes de personnes sans leur consentement. »

Selon la professeure de droit de l’Université du Manitoba, Karen Busby, cette cause pourrait être la première intentée au Manitoba en vertu de la loi de 2016.

Professeur de droit de l’Université du Manitoba, Karen Busby estime que les gens devraient discuter de l'usage qu'ils entendent faire des photos à caractère sexuel qu'ils s'échangent. Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton / CBC

Les gens qui s’échangent des photos sensibles, dit-elle, devraient d’abord s’entendre avec leur partenaire sur l’usage qui sera fait de ces images, pendant leur relation et si cette relation prend fin.

Autres plaintes et enquêtes

Brittany Roque a aussi déposé une plainte qui fait l’objet d’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), alléguant que Mme Peters l’a menacée de continuer à distribuer les images. La défense nie cette allégation.

Brittany Roque a obtenu des documents en vertu de la Loi d’accès à l’information, selon lesquels la police de Brandon aurait détruit les photos, plutôt que de traiter ces dernières comme des éléments de preuve d’un crime possible. L’Unité d’enquête indépendante du Manitoba, qui a fait enquête à ce sujet, ne rendra pas son rapport public tant que la GRC poursuit sa propre enquête.

Le Service de police de Brandon réfute certaines des allégations, qui ne seraient pas exactes selon lui.

Kevin Toyne indique que Mme Roque a aussi porté plainte auprès de l’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la Loi au sujet de la conduite de quatre policiers de Brandon. Le commissaire de l’Organisme, Max Churley, indique que le dossier a été revu en février et que ses conclusions ne seront pas divulguées tant que les deux autres enquêtes sont en cours.