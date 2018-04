Romy Imbeault, 4 ans, a grandi avec les écrans, comme bien des enfants. Entre aller jouer dehors ou jouer sur sa tablette, le choix est clair : elle opte pour son écran tactile.

« C’est plus fun. C’est moi qui décide. Je pourrais regarder des émissions ou encore jouer à un jeu. »

Pour que l'enfant lâche la tablette, il faut parfois jusqu'à cinq avertissements de ses parents. C'est la fillette qui l'admet.

Bien que jeune, la Néo-Brunswickoise ne manque pas d’astuces pour profiter de la technologie le plus longtemps possible.

« L’autre fois, notre père lui a dit : “ tu vas jouer dehors ”. Elle a ouvert la porte du garage, pris sa tablette et elle a répondu : “ je suis dehors ” », dénonce son frère.

« Ou elle va même monter sur son vélo avec sa tablette », renchérit sa grande soeur.

Romy et ses frère et soeur se disputent souvent pour avoir le contrôle de la tablette. Photo : Radio-Canada

Quand les écrans riment avec dopamine

Pour le psychologue de la petite enfance Felipe Ramirez, l’utilisation des écrans est un comportement qui va bien au-delà de leurs préférences.

Le psychologue Felipe Ramirez croit que les parents doivent refuser plus souvent le temps d'écran à leur enfant. Photo : Radio-Canada

« Des études montrent une relation étroite entre l'utilisation de l'écran et la stimulation du système de récompenses sur le cerveau, explique M. Ramirez. Il libère de la dopamine. C'est le neurotransmetteur lié au plaisir. »

Apprendre à dire non

Les écrans agissent donc de la même manière que certaines drogues. Selon Felipe Ramirez le plus grand problème réside dans l’utilisation que les jeunes font des écrans.

Le psychologue souligne que les parents doivent apprendre à tenir tête à leurs touts petits.

« Il faut que les enfants fassent face aux frustrations de l'environnement. Ils doivent apprendre à accepter " non " comme réponse. Et pour ça, il faut que les enfants aient des expériences réelles et pas virtuelles », insiste Felipe Ramirez.

L’éducatrice à la garderie Roche Papier Ciseaux, Rachel Gauvin, croit pour sa part qu’une utilisation abusive des écrans peut affecter les habiletés sociales et imaginaires des enfants.

« Ils veulent toujours être occupés. Ça ne permet pas au cerveau de créer de nouveaux jeux ou encore quelque chose que l’enfant aimerait faire », explique-t-elle.

La Société canadienne de pédiatrie recommande moins d’une heure par jour d’écran pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.

D’après un reportage d’Alessandra Rigano