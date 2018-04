Un texte de Barbara Gorrand

Si l’asthme demeure l’une des premières causes d’hospitalisation chez les jeunes canadiens, d’importants progrès dans la prise en charge et la connaissance de la maladie ont permis de faire baisser ces taux, relève l’étude de l’ ICIS .

« On constate une baisse de la prévalence, notamment chez les enfants de moins de cinq ans, mais aussi une meilleure prise en charge avec un diagnostic précoce, et l’utilisation des médicaments prescrits », indique Jeanie Lacroix, gestionnaire au service de la Performance de santé au sein de l’ ICIS .

« Au Manitoba, les taux sont parmi les plus faibles au pays, c’est une très bonne nouvelle », confirme-t-elle, expliquant que dans la province, le nombre d’hospitalisations est passé de 406 en 2006-2007 à 173 en 2015-2016, soit une baisse de 61 %.

Cela ne surprend pas Jo-Anne St-Vincent, éducatrice certifiée en asthme au Centre d'éducation sur l'asthme et les allergies, associé à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg.

« Il y a un peu moins de 20 ans, le Manitoba a mené une étude pilote qui a démontré l’importance de l’éducation et de la pédagogie pour faire diminuer les taux d’hospitalisation liés à l’asthme, rappelle-t-elle. C’est de cette initiative qu’est né le Centre d’éducation sur l’asthme et les allergies, qui est unique au Canada et même en Amérique du Nord. »

Pas tous égaux face à la maladie

Mais l’étude de l’ ICIS révèle également que le contexte socioéconomique des familles influe encore beaucoup sur l’hospitalisation.

Ainsi, au Manitoba, les taux sont toujours 2,3 fois plus élevés chez les enfants issus des quartiers à faibles revenus, que chez ceux des quartiers à revenus élevés.

De même, le niveau de scolarité semble avoir une incidence sur les hospitalisations puisque les jeunes manitobains asthmatiques sont cinq fois plus susceptibles d’être hospitalisés dans les ménages sans diplôme d’études secondaires.

L’éducatrice spécialisée Jo-Anne St-Vincent explique que c’est justement ces facteurs qui sont pris en considération par l’équipe du Centre d’éducation de Winnipeg.

« Nous aidons les familles à surmonter les barrières qui freinent la prise en charge, comme la peur des médicaments, un manque de compréhension des symptômes, ou encore l’accès aux médicaments, que ce soit financièrement ou physiquement », détaille-t-elle.

Le Centre est ouvert au public et dispense des conseils sur les régimes alimentaires, la considération des symptômes, les changements à apporter au domicile.

« Nous allons en permanence vers les personnes les plus vulnérables, que ce soit en allant dans les écoles, ou avec les nouveaux moyens de communication pour ceux qui vivent loin, ou ceux qui n’ont ni l’anglais ni le français comme langue première, parce que nous sommes conscients que c’est par l’éducation que nous arriverons à une meilleure prise en charge de cette maladie », ajoute-t-elle encore.