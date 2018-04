Un texte de François Joly

L’économie et les pipelines sont les enjeux les plus importants selon 47 % des Albertains sondés. Au troisième et quatrième rang viennent l’emploi et le déficit provincial. C’est donc dire que les enjeux économiques sont la priorité de 66 % des Albertains.

La santé, l’éducation et l’environnement ont chacun été mentionnés par moins de 5 % des répondants.

Méthodologie Ces données ont été recueillies par la firme Trend Research pour le compte de CBC. Un échantillon aléatoire de 1200 Albertains a été contacté par téléphone et avait le choix de répondre au sondage immédiatement ou plus tard, ou encore de le compléter en ligne. Ils ont été sondés entre le 13 mars et le 5 avril 2018. La marge d’erreur est de 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Ce sondage a été suivi par des groupes de discussion auxquels ont participé 30 personnes. Davantage de données sont disponibles en consultant la page du dossier « The Road Ahead » (en anglais).

« Plusieurs personnes dans la province croient que le futur de l’économie dépend de sa capacité à construire de nouveaux pipelines », affirme la sondeuse Janet Brown qui a piloté le sondage. Elle ajoute que la question des pipelines et celle de l’économie sont intimement liées dans la tête des électeurs.

Elle croit aussi que cette attention apportée à l’économie pourrait mener à une dynamique électorale très différente des campagnes albertaines précédentes. « Après l’élection de 2015, nous avons fait un sondage qui montrait que la santé et l’éducation étaient les premières préoccupations des Albertains », rappelle-t-elle.

Ce sondage apporte aussi de bonnes nouvelles au Parti conservateur uni. La moitié des répondants croit que le PCU et Jason Kenney sont les plus à même de faire construire de nouveaux pipelines, c’est deux fois plus que pour le nouveau Parti démocratique.

Inquiétudes personnelles

Selon le sondage, les Albertains ne sont pas seulement inquiets au sujet de l’état de l’économie. Ils disent aussi que leur propre situation économique est précaire. Quarante-deux pour cent des répondants affirment avoir de la difficulté à payer leurs factures tous les mois.

Janet Brown croit que le gouvernement de Rachel Notley risque de paraître insensible s’il continue de vanter la bonne performance économique de la province. « Il y a beaucoup de bonnes statistiques économiques, mais le problème c’est que les bonnes statistiques n’influencent pas beaucoup comment les gens votent ».

Elle croit que de nombreux Albertains ressentent au contraire une grande insécurité économique.