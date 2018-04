En dix ans, les taux d’hospitalisations liés à l’asthme chez les Néo-Brunswickois âgés de 0 à 19 ans ont baissé de 64 %, selon les données de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). Ce résultat place la province parmi celles où on constate les meilleurs progrès.

« Ce sont de bonnes nouvelles pour le Nouveau-Brunswick », déclare Jeanie Lacroix, gestionnaire à l'ICIS. « Mais il y a des inégalités. »

Inégalités

Le fossé était plus grand lorsque les chercheurs de l'ICIS ont comparé les Néo-Brunswickois issus de milieux défavorisés à ceux de quartiers à revenu élevé. En 2015-2016, les visites aux urgences étaient 3,1 fois plus élevées chez les enfants et adolescents des quartiers pauvres.

« Dans les quartiers à faible revenu, la recherche nous montre qu'il y a de plus hauts taux de tabagisme et une plus grande exposition à la fumée secondaire. Ce sont des facteurs qui aggravent l'asthme chez les enfants », explique Mme Lacroix.

Elle ajoute que les infrastructures ont aussi influé sur le nombre d'asthmatiques hospitalisés. « Les mauvaises conditions des logements, [c'est-à-dire] l'entretien ménager déficient, la mauvaise qualité de l'air et la moisissure ont un impact », indique la gestionnaire.

L'écart se fait également ressentir lorsque le niveau d'éducation est moins élevé. Les taux d'hospitalisation étaient environ deux fois plus élevés chez les enfants de parents sans diplôme d’études secondaires que dans les familles où les parents étaient diplômés.

« La maladie [asthme] est complexe à traiter, donc la prise en charge de l'asthme va avoir une incidence. Il faut connaitre les médicaments et savoir comment les administrer. Il faut aussi observer la prévalence. Une hospitalisation peut être évitée grâce à un traitement et une prise en charge précoces et efficaces », déclare Jeanie Lacroix.

Travail à faire

Au Canada, les hospitalisations attribuables à l’asthme chez les jeunes ont baissé de moitié en une décennie.

Dans les quartiers à faible revenu, le taux est toutefois près de deux fois plus élevé.

L’Institut canadien d’information sur la santé rappelle que l’asthme est l’une des principales causes de l'hospitalisation des jeunes au pays. Il y en a eu 6000 en 2015. Même si le taux tend à diminuer année après année, l'organisme gouvernemental estime qu'il y a toujours place à l'amélioration.

« Administrer l'inhalateur n'est pas simple, souligne Mme Lacroix. Alors s'il y a des inégalités avec les différents groupes d'enfants, c'est important d'avoir des informations qui soient fournies et que cela soit accessibles à tous. »

L'Institut propose que de meilleurs plans de sensibilisation destinés aux parents soient mis en place dans la province. Elle croit qu'il faut plus d'interventions dans les écoles et dans la communauté pour faire tomber les barrières.