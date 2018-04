Aucun stationnement ne sera permis, et une voie sera réservée aux camions de livraison.

L’unique voie de circulation, celle de gauche, aura une largeur de trois mètres et demi. La voie de livraison sera située à droite.

Environ 140 places de stationnement seront enlevées sur ce tronçon.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée entre autres du responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Ferrandez, a rencontré mercredi une dizaine de représentants des commerces du centre-ville et des propriétaires immobiliers pour leur faire part de leur vision d’un centre-ville de style « international ».

La Ville a d’ailleurs convié les médias jeudi après-midi à la présentation du nouveau concept d’aménagement de la rue Sainte-Catherine. Elle y exposera aussi sa vision de la « transformation du centre-ville ».

Selon nos informations, l’avenue McGill College sera entièrement piétonnisée et le square Phillips sera réaménagé pour offrir plus de place aux piétons et plus de verdure, notamment.

Une série de travaux d'infrastructure et d'embellissement ont commencé en janvier dernier et doivent se poursuivre pendant quatre ans.

Avec des informations de Jean-Sébastien Cloutier