La maison d’édition Random House a annoncé mercredi qu’un antépisode de la célèbre série de romans se retrouverait dans les librairies le 20 novembre. Appelé Fire and Blood (Feu et sang), il s’agit de la première des deux œuvres qui constitueront l’histoire des Targaryen, famille à laquelle appartient Daenerys, l’une des héroïnes du Trône de fer.

Daenerys Targaryen (jouée par Emilia Clarke) dans la série Le trône de fer Photo : HBO

Pendant ce temps, The Winds of Winter, le sixième tome du Trône de fer, se fait encore attendre, après de multiples reports. George R. R. Martin a prévenu mercredi les lecteurs : n’attendez rien en 2018.

La publication en anglais d’Une danse avec les dragons (A Dance With Dragons), le cinquième tome, remonte à 2011.

Les difficultés de l’auteur américain pour écrire les sixième et septième volumes sont telles que la série est, depuis plusieurs saisons, en avance sur les livres.

Certains imaginent que The Winds of Winter, voire même le tome suivant (A Dream of Spring), pourraient paraître en même temps que sera diffusée la dernière saison sur HBO, soit en 2019.