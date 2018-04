Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article L'art de Kassandra Hipkins

Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

Les images sur le compte Instagram de l'artiste fransaskoise Kassandra Hipkins donnent envie de la rencontrer. Par ses dessins, Kassandra amène son imagination à la lumière du jour et nous aide à comprendre sa représentation des troubles qui affectent l'esprit humain.

Kassandra habite avec ses parents et son frère sur une ferme près de Zenon Park.

Il est facile d'échanger avec elle au sujet de son art. Accueillante, la jeune femme m'ouvre avec plaisir les portes de son studio, situé au sous-sol de la résidence familiale.

Portrait de son directeur touristique lors d'un voyage en Europe Photo : Kassandra Hipkins

« J’ai toujours aimé écrire des histoires et un jour j’ai décidé que j’aimerais dessiner les personnages que j’ai dans ma tête »

Elle a exploré différents styles. À un moment, elle s'est beaucoup intéressée au dessin animé japonais. Plus tard, elle a exploré le réalisme et le surréalisme.

J’aime beaucoup ça parce que j’aime les images qui vont rester dans l’imagination Kassandra Hipkins

Le cerveau sous un éclairage différent

Les maladies qui affectent le cerveau fascinent Kassandra Hipkins. C'est de cette fascination qu'est née une série de dessins dans laquelle des ampoules électriques se substituent à tête de personnages. Les dessins de cette série représentent différentes maladies mentales.

« Les maladies mentales sont très communes. Tout le monde a passé un temps dans sa vie où il était déprimé ou a eu de l’anxiété »

L'objectif de Kassandra est de démontrer que l’anxiété et les troubles mentaux ne sont pas des faiblesses. Et surtout, qu’il est possible de s’en sortir.

Insomnie, une oeuvre qui fait partie de sa série avec des têtes d'ampoule Photo : Kassandra Hipkins

« Burnout », une oeuvre dans sa série de têtes d'ampoule Photo : Kassandra Hipkins

L’art en cadeau

Kassandra Hipkins a souvent offert des portraits en cadeau. C’est ce qu’elle a fait après l’accident de l’autocar des Broncos de Humboldt survenu à quelques kilomètres de sa ferme.

La jeune femme était particulièrement bouleversée d’apprendre qu’une connaissance, le Fransaskois Xavier Labelle avait été blessé.

Kassandra a voulu saisir le regard confiant du jeune athlète dans son dessin, qui s’est retrouvé dans une carte signé par d’autres élèves à l’école Notre-Dame-des-Vertus de Zenon Park.

Portrait de Xavier Labelle par Kassandra Hipkins Photo : Kassandra Hipkins

Kassandra Hipkins prépare une carte pour Xavier Labelle Photo : Kassandra Hipkins

L’avenir de l’artiste

C’est à l’automne 2018 que Kassandra entamera ses études à la Cité universitaire francophone à l’Université de Regina. Elle espère compléter un baccalauréat en enseignement et en art visuel.

Et bien entendu, elle aimerait un jour exposer ses œuvres.