Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON



Ancestors & Elders



La troupe de danse Shumka présente Ancestor & Elders. Cette toute nouvelle production présente l’histoire des nouveaux arrivants ukrainiens au Canada ainsi que leur rencontre avec les Premières Nations.



C’est un retour sur les valeurs et traditions partagées, mais aussi sur le respect des différences face au peuple déjà établi.

La production met en vedette la troupe de danse de Shumka et des artistes autochtones multidisciplinaires. Photo : Marc J. Chalifoux

Pour les deux peuples, leur survie a été souvent une question de silence ce qui a malheureusement entraîné une perte dans le partage des traditions et des mœurs entre les communautés.

Ancestor & Elders Photo : Blue Toque Productions

C’est par la danse que les deux peuples ont brisé petit à petit le silence, une façon de se souvenir de ceux qui les ont précédés et de leurs traditions.

Ancestor & Elders est présenté les vendredi et samedi 27 et 28 avril à 19 h30 à l’auditorium du Jubilée à Edmonton.

Tatoo & Arts festival

Ne manquez pas le Tatto & Arts Festival d'Edmonton, toute la fin de semaine. Profitez des talents de plus de 250 artistes tatoueurs, locaux et internationaux.

Il y aura plusieurs spectacles à vous couper le souffle. Photo : TATOOPAY

Il y aura des compétitions de tatouages de toutes sortes : en couleurs ou en noir et gris, de petits à très grand, de style traditionnel à style géométrique.

Vous pourrez aussi y voir des danseurs, du cirque, des flammes, du burlesque, et du sensuel.

Il sera possible de vous faire tatouer sur place, sans rendez-vous, à certains endroits. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

La programmation pourrait ne pas convenir à un jeune public.

Rendez-vous au Expo Centre le vendredi 27 avril de 16 h à minuit et les samedi 28 et dimanche 29 avril, de midi à 22 h.

SAINT-ISIDORE



40 ans pour Plein Soleil



La troupe de danse Plein Soleil célèbre ses 40 ans!



Dans un concept différent des autres années, la troupe ne dansera pas mais sera plutôt célébrée par d'autres artistes.

La troupe de danse Plein Soleil au Carnaval de Saint-Isidore 2017 Photo : Carnaval de Saint-Isidore

La soirée commencera par un vins et fromages suivi d’un spectacle de la troupe de danse Zéphyr.



Et pourquoi ne pas terminer la soirée par de la musique et de la danse folkloriques avec Francis Mayrand, Roger Dallaire et Matthew Ger! Du plaisir assuré!



L’événement est gratuit et aura lieu au Centre culturel de Saint-Isidore, le samedi 28 avril à 19 h30.

CALGARY

JazzYYC



Le collectif Calgary JazzYYC présente de nombreux concerts toute la semaine pour célébrer la Journée internationale du jazz à Calgary.

Le collectif JazzYYC est fier de représenter la communauté jazz à Calgary. Photo : JazzYYC

Chaque année, l’événement rassemble des communautés, des écoles, des artistes, des historiens et des amateurs de jazz de partout dans le monde pour célébrer et partager les racines et l’histoire du jazz.

Un des mandats de cette journée est de sensibiliser les gens au dialogue entre les cultures, de favoriser les coopérations internationales et la communication.

Jeremy Gignoux Trio Photo : JazzYYC

Plusieurs spectacles sont gratuits et d’autres sont payants.



Pour en savoir plus sur les différents spectacles et leurs lieux, consultez le site www.jazzyyc.com

Voilà pour cette semaine! Je vous souhaite de belles sorties!