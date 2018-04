L’Inde et le Pakistan, deux démocraties parlementaires, font partie de la liste des 10 pays.

Selon les chercheurs, la technologie de filtrage est aussi déployée dans plusieurs pays qui possèdent un long historique de violations des droits de la personne, comme l’Afghanistan, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, le Soudan, les Émirats arabes unis, le Yémen et la Somalie.

Cette technologie canadienne aurait notamment servi à bloquer le forum de discussion d’Ahmed Mansoor, un militant des droits de la personne qui a reçu des menaces et qui été épié et battu pour avoir, selon ses dires, ouvertement critiqué les nombreuses violations des droits de la personne commises par les Émirats arabes unis.

Son militantisme a pris fin avec son arrestation. Mais selon Ahmed Mansoor, tout a débuté par la censure de son populaire forum de discussion sur Internet.

Une photo du militant des droits de la personne, Ahmed Mansoor, prise en août 2016. Photo : Associated Press/Jon Gambrell

La technologie de filtrage est couramment utilisée par les écoles, les bibliothèques et les entreprises à travers le monde pour limiter l’accès à un vaste registre de contenu en ligne, comme la pornographie, le contenu piraté, l'hameçonnage et les discours haineux.

Mais certains gouvernements demandent aux fournisseurs de service Internet d’utiliser cette technologie afin de restreindre l’accès à du « contenu indésirable », ainsi appelé par certains pays comme le Pakistan, révèle le Citizen Lab.

L’objectif est d'éliminer le contenu qui critique le gouvernement au pouvoir, ou encore qui appuie des sensibilités culturelles et religieuses.

Le directeur du Citizen Lab et coauteur de l’enquête, Ron Deibert, croit qu’en imposant de telles restrictions dans une région ou un pays, de sérieuses questions se posent à propos des droits fondamentaux des citoyens.

« Le Canada est un pays qui se définit par ses valeurs, dit-il. On parle ici d’une compagnie canadienne basée au Canada. »