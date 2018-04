Un texte de Claudia Hébert

Hot Docs 2018 en chiffres 25e année

246 films

16 projets multidisciplinaires

Des oeuvres en provenance de 56 pays

Pour vous aider à faire des choix dans la vaste offre du festival, voici quelques recommandations de films à ne pas manquer.

MA GUERRE (My War) | Julien Fréchette | Canada

Image extraite du film « My War » Photo : « My War », film de Julien Fréchette

On entend souvent parler de ceux qui partent au Moyen-Orient pour joindre le groupe armé État islamique. Mais qu’en est-il des volontaires qui désirent plutôt aller les combattre?

Une centaine d’Occidentaux ont fait le choix de se joindre aux efforts de l’armée kurde pour repousser les avancées des islamistes radicaux en Syrie et en Irak.

Finançant eux-mêmes leur voyage, ces combattants civils se jettent dans la mêlée et rêvent du front. Ils sont prêts à tout pour être envoyés et se battre en première ligne.

Le réalisateur Julien Fréchette a suivi sur le terrain quelques-uns de ces volontaires, dont deux Canadiens. Il sonde les motivations qui les amènent à risquer ainsi leur vie loin de chez eux.

TRANSFORMER | Michael Del Monte | Canada

« Transformer », un film de Michael Del Monte Photo : J.GLIESMAN

Matt « Kroc » Kroczaleski était un culturiste admiré. C’est un ex-marine détenteur de records en haltérophilie et de nombreux contrats de commandite lucratifs. Mais en 2015, la vérité est révélée : ce modèle de virilité est transgenre.

Bani des compétitions et abandonné par ses commanditaires, Matt décide d’embrasser sa vraie nature et de devenir Janae, la femme qu’il a toujours voulu être.

Sans sacrifier son imposante musculature, Janae porte maintenant au gym le maquillage, les perruques et les vêtements qui lui plaisent.

Soutenue par ses trois fils, Janae chemine dans cette transition physique et mentale pour enfin vivre sous sa vraie identité. Le film est courageux et plein de tendre vulnérabilité.

Of FATHERS AND SONS | Talal Derki | Syrie

Photo extraite du film « Of Fathers and Sons » Photo : « Of Fathers and Sons » film de Talal Derki

Le réalisateur syrien Talal Derki avait marqué le festival 2014 de Hot Docs avec son film coup de poing The Return to Homs. Il y dressait un portrait de la jeunesse combattant le gouvernement Assad tout au long de la destruction de la ville de Homs.

Cette année, Derki présente son nouveau film : Of Fathers and Sons. Ce documentaire est fraîchement couronné du prix du jury au festival de Sundance.

Ayant gagné la confiance d’une famille d’islamistes radicaux en Syrie, Derki a vécu auprès d’eux durant deux ans. Sa caméra capture toute la complexité de la relation entre le père, rêvant de rétablir un califat islamique, et ses deux fils de douze et treize ans, poussés hors de l’enfance et vers le Jihad.

Entre radicalisation et tendresse familiale, Of Fathers and Sons est une oeuvre unique, à la fois violente et intime, sur la fabrication de jeunes combattants.

ANOTE’S ARK | Matthieu Rytz | Canada

Photo extraite du film « Anote’s Ark » Photo : « Anote’s Ark », film de Matthieu Rytz

La République de Kiribati est une série d’archipels paradisiaques. Elle se trouve quelque part au milieu de l’océan Pacifique. Mais la population d’environ 100 000 habitants est menacée par les changements climatiques.

Les îles, qui étaient autrefois protégées des ouragans, sont maintenant régulièrement prises d’assaut par de violentes tempêtes, laissant les modestes habitations dévastées et la terre inondée.

Chaque année, le niveau de l’océan monte. Il menace ces îles d’une complète disparition au cours des cent prochaines années.

Le réalisateur Matthieu Rytz témoigne de l’impact du climat sur Kiribati avec des images magnifiques de ces bouts de terre isolée. Bénéficiant d’un accès privilégié, il suit également Anote Tong, le président du pays. Ce dernier multiplie les initiatives afin de sensibiliser le monde au sort de sa population.

Anote’s Ark est présenté dans la série Big Idea. Il sera accompagné d’une soirée de conversation avec le réalisateur et Anote Tong. Le festival nous offre également une exposition de photographie autour du film et une expérience en réalité virtuelle, nous amenant directement à Kiribati.

GOLDEN DAWN GIRLS | Håvard Bustnes | Norvège

Photo extraite du film « Golden Dawn Girls » Photo : « Golden Dawn Girls », film de Håvard Bustnes

En Grèce, le parti néonazi Aube Dorée vit des moments difficiles quand les leaders de l’organisation sont tous emprisonnés pour activités criminelles. Trois femmes reprennent le flambeau et assurent la pérennité de l’oeuvre de leur père, mari ou fils.

En préparation des prochaines élections, ces femmes travaillent à propager les idées ultranationalistes du parti dont la popularité est en hausse.

Elles acceptent d'apparaître devant la caméra du cinéaste norvégien Håvard Bustnes, croyant pouvoir contrôler le message et faire du film Golden Dawn Girls un objet de propagande.

Mais quand elles croient la caméra éteinte, les sombres coulisses d’un parti politique d’extrême droite se révèlent.

WHAT WALAA WANTS | Christy Garland | Canada, Danemark

Photo extraite du film « What Walaa Wants » Photo : « What Walaa Want », film de Christy Garland

Pendant huit ans, la jeune Walaa s’est occupée de ses frères et soeurs alors que sa mère était prisonnière politique en Israël.

À 15 ans, elle est enfin libre d’accomplir son rêve de rejoindre les forces armées palestiniennes, bien que l’académie policière n’accepte que très peu de filles. Mais une fois enrôlée, Walaa peine à suivre la discipline de l'institution et rechigne à l'entraînement.

Avec What Walaa Wants, la réalisatrice Christy Garland dresse le portrait du passage à l’âge adulte d’une adolescente palestinienne rebelle qui lutte pour se construire une vie à son image.

306 HOLLYWOOD | Elan Bogarín, Jonathan Bogarín | États-Unis

Photo extraite du film « 360 Hollywood » Photo : « 360 Hollywood », film d'Elan et Jonathan Bogarin

Pendant plus de 60 ans, la grand-mère d’Elan et de Jonathan Bogarin a vécu dans la même maison, au numéro 306 de la rue Hollywood.

Avant sa mort, la soeur et le frère ont fait avec elle des dizaines d’entrevues pour mieux la connaître et préserver sa mémoire. Après son départ, ils décident de se donner une nouvelle mission : une fouille archéologique de sa maison pour en extirper les plus précieuses reliques!

Les meubles, papiers, objets et vêtements deviennent des artéfacts de la vie de leur aïeule. Les deux cinéastes recréent même la maison sous forme de maison de poupée.

Avec ce documentaire, ils nous offrent le portrait coloré et ludique d’une femme qu’ils ont aimée.

PRIMAS | Laura Bari | Canada, Argentine

Photo extraite du film « Primas » Photo : « Primas », film de Laura Bari

Deux cousines, deux adolescentes comme les autres… ou presque. À 10 ans, Rocío a été violée, brûlée et laissée pour morte.

Pendant des années, Aldana a été agressée par son propre père. Résilientes, les deux jeunes filles se tournent aujourd’hui vers le théâtre, l’acrobatie et les arts de performance pour se libérer des actes de violence qui leur ont volé leur enfance.

Le film Primas de Laura Bari est présenté au sein du programme Silence Breakers.