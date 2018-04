Interrogé dans l’émission télé The Late Show with Stephen Colbert, Hank Azaria a affirmé que le débat lui avait « ouvert les yeux », tout en assurant n’avoir jamais voulu offensé qui que ce soit. Celui qui prête sa voix à des dizaines de personnages dans Les Simpson, dont Moe et le chef Wiggum, se montre ouvert à l’idée de profonds changements concernant Apu, apparu dans la série en 1990, et l’une des rares figures indiennes à être alors présente à la télévision américaine.

Je serais prêt à me retirer ou à aider pour aller vers quelque chose de nouveau. J’espère vraiment que c’est ce que Les Simpson vont faire. […] Ça semble la bonne chose à faire. Hank Azaria

Connu pour son « Thank You, come again » (Merci, revenez-nous voir) prononcé avec un fort accent indien et ses ruses pour vendre les produits de son supermarché, Apu Nahasapeemapetilon a fait l’objet d’un documentaire intitulé The Problem with Apu (Le problème avec Apu), sorti en novembre. L’humoriste américain d’origine indienne Hari Kondabolu y dénonce les clichés véhiculés par le personnage, notamment son travail et sa situation familiale – Apu est père de huit enfants, nés d’un mariage arrangé avec Manjula.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

« En regardant Les Simpson le dimanche, on comprenait le sens des moqueries [contre nous] à l’école le lundi suivant, basées sur ce que Apu avait fait dans le dernier épisode » avait expliqué Hari Kondabolu à la BBC, l’an dernier.

La réponse des auteurs n'a pas plu

Les auteurs et producteurs de la série animée ont tenté de répondre à ces reproches, dans un épisode diffusé au début du mois, laissant entendre que les critiques devraient prendre du recul.

Alors qu’elle lisait un livre à sa fille Lisa, Marge Simpson en modifiait l’histoire pour le rendre moins polémique, mais tout en lui ôtant une partie de son intérêt. Lisa s’adressait ensuite au public : « Quelque chose qui a démarré il y a plusieurs décennies, qui était applaudi et inoffensif, est désormais politiquement incorrect. Que peut-on y faire? » s’étonnait la petite fille. On pouvait ensuite voir une photo d’Apu, avec comme dédicace : « Ne possède pas une vache ».

La scène n’a pas éteint la polémique, bien au contraire. Hank Azaria semble lui-même vouloir prendre ses distances avec la réponse, rappelant mardi qu’il n’avait rien à voir avec ce segment. « Ce n’est pas le message que je veux envoyer », a-t-il ajouté.