Un texte de Pierre Verrière

La main tendue, le regard droit, Mélanie Kablan répète les mots prononcés par le président de la cérémonie de citoyenneté. Assises devant elle, ses deux filles, Marylise, 11 ans et Karen 8 ans font de même.

« Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Élizabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d'observer fidèlement les lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien. »

La main levée, chaque nouveau Canadien doit prononcer le serment de citoyenneté. Photo : Radio-Canada/Bert Savard

Des mots lourds de sens qui se trouvent également sur le pamphlet bilingue qui lui a été remis, à elle ainsi qu'à tous les prétendants à la citoyenneté réunis ce jour-là.

À l'issue du serment viennent les félicitations du président, signe que la cérémonie est terminée.

Mélanie Kablan et ses deux filles se souviendront longtemps de ce moment où elles ont prêté leur serment de citoyenneté.

C'est dans une salle de la gare de Winnipeg, au milieu de dizaines d'autres personnes venues des quatre coins du globe qu'elles sont officiellement devenues Canadiennes.

La partie que j'ai retenue, c’est surtout la remise du certificat. Ça signifie qu'aujourd'hui, tu fais partie des fils et des filles de ce pays qui est le Canada. Mélanie Kablan

Sa fille Karen dit avoir trouvé le temps long, mais serre dans ses mains son « diplôme », son certificat de citoyenneté canadienne.

Entre deux séances de photo avec des amis devant un drapeau canadien très officiel, Mélanie Kablan reconnaît qu'avec la citoyenneté, c'est aussi une liberté de voyage qui s'offre à elle.

« Quand tu n'es pas Canadien, c'est un peu difficile avec toutes les tracasseries de visa, mais maintenant on n'aura plus à faire face à ça. Quand on va faire la demande de passeport, on pourra entrer quand on veut et partir quand on veut », souligne-t-elle.

Mélanie Kablan et ses deux filles prennent la pause lors de leur cérémonie de citoyenneté. Photo : Radio-Canada/Bert Savard

Pourtant, rien ne prédisposait cette famille venue de Côte d'Ivoire à se réinventer de l'autre côté de l'océan. C'est un long chemin qu'elle a entamé il y a cinq ans.

« Dans mon pays, je n'avais jamais envisagé d'immigrer quelque part, mais malheureusement on a eu quelques troubles électoraux et après ça on a décidé de partir pour des raisons de sécurité », raconte-t-elle.

Rapidement, l'idée du Canada s'est imposée à eux.

« On a choisi le Canada comme destination parce que j'entendais parler en bien du Canada et c'est un pays dont tout le monde rêve. Je dirais que c'est un pays prisé par tout le monde entier », assure Mme Kablan. Son mari est en voie de compléter le processus administratif pour devenir Canadien lui aussi, explique-t-elle.

Arrivée en 2013, la famille a peu à peu pris ses marques.

Marylise avait 6 ans quand elle est arrivée. Si elle est bien dans son nouveau pays, elle sait aussi d'où elle vient.

Pour la famille Kablan l'obtention de la citoyenneté canadienne marque la fin d'un chemin entamé il y a cinq ans. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

« Je me sens de plus en plus canadienne, mais je sais que dans le fond, je suis toujours ivoirienne », confie la jeune fille.

Karen avait 3 ans quand elle a posé le pied au pays. Elle réalise le sacrifice de ses parents.

« Il y a des personnes qui n’ont pas pu être canadiens quand il voulait, car ils n'avaient pas assez d'argent pour venir, mais je remercie mes parents de nous avoir laissées venir ici pour que l'on devienne Canadiennes », glisse-t-elle.

Désormais, toutes trois savent que leur vie est ici, dans un pays qui vient de les reconnaître comme faisant partie des siens.