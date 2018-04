Un texte d'Ariane Perron Langlois

L’appel à la prière résonne dans le petit local que la communauté musulmane de Rimouski surnomme sa « mosquée ». Le Centre islamique se prépare à recevoir une trentaine de fidèles pour la prière du vendredi, moment important dans la foi musulmane.

Lors de notre visite, ce chant est entonné par Mohamed Haddouche, un étudiant au doctorat en génie à l’ UQAR , arrivé au Bas-Saint-Laurent il y a un peu moins d’un an. Le rassemblement hebdomadaire a une importance particulière pour lui.

Mohamed Haddouche est étudiant au doctorat en génie à l'UQAR. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

La mosquée, c'est notre point de repère. C'est notre point de rassemblement. Un musulman, la première chose qu'il cherche lorsqu'il déménage, c'est la mosquée. Pourquoi? Parce que s'il a besoin de quelque chose, il contacte les frères. Les frères ne nous laisseront pas tomber. Mohamed Haddouche

Ces « frères » sont de nationalités et de professions différentes. Plus de la moitié sont des étudiants internationaux de l’Université du Québec à Rimouski.

Briser l’isolement

Celui qui prononce le sermon, Mohamed Lemlih, est étudiant en océanographie, originaire de Mauritanie. Il affirme humblement qu’il ne mérite pas le titre « d’imam » que certains fidèles utilisent pour le surnommer, puisqu’il n’a pas toute la formation théologique associée à ce poste. Il a plutôt été désigné par ses pairs pour diriger la prière.

Étudiant en océanographie, Mohamed Lemlih dirige la prière au Centre islamique de Rimouski. Photo : Radio-Canada/Maxence Matteau

Mohamed Lemlih occupe aujourd’hui un rôle central dans la vie spirituelle et sociale de la communauté musulmane, mais il se trouvait dans une situation bien différente lorsqu’il est arrivé à Rimouski, il y a trois ans. Même s’il a été accueilli par son directeur de thèse à bras ouverts, le travail de recherche dans les laboratoires entraînait une certaine solitude.

« Dès mes premières heures, j’ai tapé sur Internet et j’ai trouvé qu’il y avait une mosquée à Rimouski. J’ai commencé à fréquenter les lieux, et c’est comme ça que je me suis attaché à ce lieu de prière dès mes premiers jours à Rimouski », raconte M. Lemlih.

Plusieurs étudiants étrangers expliquent que la communauté qui s’est bâtie autour du Centre islamique permet de briser l’isolement. « Je suis le seul du Niger ici à Rimouski. À mon arrivée, j’ai passé trois jours dans ma chambre sans sortir, parce que je ne savais pas où aller », se souvient Habou Salamou, étudiant à la maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. Il est arrivé en janvier 2017.

Le campus rimouskois de l’UQAR accueille présentement 364 étudiants étrangers, dont 90 sont originaires de pays africains. L’université ne recueille pas de données sur les religions pratiquées par ses étudiants. Photo : Radio-Canada

La communauté compte aussi des gens nés au Québec qui se sont convertis à l’islam. Parmi eux, Christian Lavoie, originaire de la Gaspésie, qui est devenu musulman il y a 25 ans, avant même la fondation d’un centre islamique à Rimouski.

Christian Lavoie est devenu musulman il y a 25 ans. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

« Il y a 25 ou 30 ans, des musulmans, il n’y en avait pas [dans la région]. J’étais tout seul sur ma planète. Il n’y avait pas d’enseignement, pas d’Internet. Dans ce temps-là, j’avais trouvé trois ou quatre pages d’un vieux coran à la bibliothèque », illustre l’homme qui travaille pour la compagnie TELUS.

L’importance de la fraternité

Chaque vendredi, la prière est suivie d’un rassemblement plus festif. Les convives partagent d’énormes bols de couscous, mais aussi du café et des beignes achetés dans une chaîne typiquement canadienne. « Après la prière, c’est le côté social. On se réunit, on partage, c’est la fraternité », dit Christian Lavoie.

L’ambiance est festive au Centre islamique de Rimouski au moment de partager le couscous. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Ces amis se rassemblent aussi à l’extérieur de la mosquée pour des randonnées ou pour pratiquer des sports d’hiver.

« Quand tu quittes ton pays vers un pays où les gens n’ont pas cette culture musulmane, parfois tu te dépayses un peu, explique Mohamed Lemlih. Mais quand tu rencontres des musulmans avec qui tu peux discuter sans gêne, une fraternité se consolide ».

L’accueil des Bas-Laurentiens

Cette fraternité à l’intérieur des murs du Centre islamique n’empêche pas les musulmans rimouskois de s’intégrer pleinement à la société québécoise. Ils affirment qu’ils tissent aussi des liens d’amitié avec des non-musulmans, et qu’ils se sentent généralement bienvenus à Rimouski.

« C’est surtout l’accueil des gens, le sourire. Avec ça, tu commences à comprendre la mentalité des gens, leurs coutumes, et on s’intègre rapidement », soutient Mohamed Lemlih.

Le Centre islamique de Rimouski accueille les musulmans de la région depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada/Maxence Matteau

« J’ai des contacts avec mes voisins et je leur explique que je suis un musulman, mais je suis un être humain avant tout. Je fais ma vie normalement, je fais des études et du sport. Il faut juste comprendre l’autre et être ouvert à l’autre », ajoute Mohamed Haddouche.

Cependant, plusieurs reconnaissent que vivre sa religion ouvertement n’est pas simple dans le contexte social actuel. Certains membres de la communauté préfèrent ne pas être identifiés publiquement comme musulmans, de peur d’être stigmatisés.

Il faut que les gens arrivent à faire la différence entre musulmans et djihadistes. Ce n’est pas la même chose. Nous ne sommes pas les mêmes. Habou Salamou

Rimouski compte environ 130 résidents de confession musulmane sur une population de près de 49 000 personnes, selon le recensement de 2011 mené par Statistique Canada. Ce type de données n’a pas été recueilli lors du dernier recensement en 2016.

Le marché de l’emploi, obstacle à l’intégration

Le principal obstacle à l’intégration des immigrants musulmans dans la région est l’accès à l’emploi. Au Québec, le taux de chômage parmi les nouveaux arrivants reste plus élevé que dans la population en général.

« On a un problème pour trouver du travail, mais c’est général pour tous les immigrants, ce n’est pas uniquement pour les musulmans », nuance Mohamed Haddouche.

Cette réalité frappe durement certains étudiants musulmans de l’UQAR qui, même s’ils se sentent socialement intégrés à la région, ne peuvent pas s’y établir à long terme à la fin de leurs études, faute de travail.

Habou Salamou et Aïssatou MBossé Gaye, tous deux finissants, constatent qu’il est difficile de trouver un emploi dans leur domaine à Rimouski, même s’ils détiennent un diplôme de l’ UQAR .

« Quand je suis arrivé en 2017, j’ai trouvé beaucoup de finissants. Malheureusement, il n’y en a pas un seul qui est resté, ils ont tous quitté [la région]. Le Bas-Saint-Laurent n’arrive pas à retenir la main-d’œuvre ici », déplore M. Salamou.

Aïssatou MBossé Gaye est finissante à l'UQAR Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Mme MBossé Gaye a, de son côté, décroché un emploi à temps partiel relié à sa formation en administration et en finances. « Je me sens comme une Québécoise! », dit-elle en riant. « Il y a [des employeurs] qui te donnent une chance, il y en a qui n’en donne pas. Quand on m’a donné une chance, je l’ai saisie », raconte-t-elle.

Conséquence de ces difficultés à trouver du travail : avec les nombreux départs et arrivées d’étudiants, la communauté musulmane de Rimouski change au rythme des sessions universitaires.